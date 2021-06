Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

Doradca podatkowy - zawód deficytowy

Z danych opublikowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych wynika, że w 2020 roku liczba aktywnych zawodowo, certyfikowanych doradców podatkowych po zdanym egzaminie przekroczyła w Polsce 9000. To rekordowy wynik, jednak wykwalifikowanych doradców na polskim rynku wciąż brakuje. Przy 38-milionowej populacji daje to wynik 0.0002 doradcy per capita. Pięć razy mniej niż w Niemczech i Czechach. Jednocześnie liczba zarejestrowanych w Polsce podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zgodnie z danymi GUS, w kwietniu 2021 wyniosła 4,69 miliona, co daje nam 0.0019 doradcy podatkowego z uprawnieniami na firmę. To jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Dodatkowo, złożoność polskiego prawa podatkowego oraz liczba zmian dokonywanych w nim przez regulatora każdego roku sprawiają, że pracy dla doradców podatkowych nie brakuje.

Doradca podatkowy - zarobki 2021

Reklama

Oznacza to jedno: rynek wchłonie każdego. Nie każdego jednak sowicie wynagrodzi. Na zarobki doradców w największym stopniu wpływają dwie rzeczy: wybór specjalizacji i rodzaj uprawnień. Najczęściej doradcami podatkowymi zostają prawnicy lub absolwenci kierunków finansowych, zwłaszcza księgowości. Najlepiej odbierani przez pracodawców są specjaliści mający jednocześnie uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego lub adwokata.

To dobra wiadomość dla prawników, którzy muszą mierzyć się na co dzień z konsekwencjami nadpodaży reprezentantów tej profesji na rynku pracy. Z obserwacji Manpower wynika, że coraz częściej na rynku pojawiają się prawnicy, którzy zmieniają specjalizację na podatkową po 35 roku życia.

Według danych Manpower, doradca podatkowy z uprawnieniami może liczyć w Warszawie na zarobki powyżej 10.000 zł brutto. Średnia stawka na stanowisku Associate, w rok po zdobyciu uprawnień, to 12.500 zł, Senior Associate zarobi w stolicy średnio 17.000 zł, Tax Manager może liczyć na kwoty w widełkach 16.000–26.000 zł, a Partner – od 20.000 do 60.000 zł. Warto mieć oczywiście świadomość, że każda firma ma inną nomenklaturę stanowisk, a nazewnictwo stanowisk prawniczych różni się od stricte konsultingowych.

Reklama

Znaczenie dla wysokości wynagrodzenia ma również znajomość języków, zwłaszcza angielskiego, oraz typ podmiotu, na rzecz którego świadczymy praktykę doradczą. Najwięcej można zarobić w międzynarodowych firmach z obszaru konsultingu finansowego oraz topowych kancelariach.

Co ciekawe, w specjalizacji podatkowej brylują – zaraz po Big4 – przede wszystkim polskie brandy. Są oczywiście kancelarie międzynarodowe z silnym filarem podatkowym, jednak największy kawałek tortu wędruje zdecydowanie do polskiego konsultingu, którego wspólnicy najczęściej wywodzą się ze światowego topu.

Jak zostać doradcą podatkowym? Wybierz wąską i niszową specjalizację.

Chociaż pracę w podatkach bez problemu jest w stanie znaleźć nawet świeżo upieczony absolwent, posiadający w CV jedynie historię staży wakacyjnych związanych z dziedziną studiów, wybór specjalizacji na samym początku kariery będzie kluczowy dla tempa awansów i wzrostu wynagrodzenia w kolejnych latach. Najbardziej pożądane przez pracodawców są specjalizacje wąskie i niszowe. Rynek zaoferuje więcej opcji ekspertowi z obszaru akcyzy, ulgi B+R, tax structuringu, podatków transakcyjnych lub międzynarodowych niż generaliście lub specjaliście z najbardziej popularnych obszarów, takich jak PIT, CIT i VAT. Taki kandydat ma zdecydowanie większe szanse na szybkie zdobycie pierwszej pracy oraz błyskawiczny awans. Łatwiej będzie mu również przejść na stronę in-house, czyli do wewnętrznego działu podatkowego organizacji.

Jeśli kandydat chce docelowo realizować się jako doradca in-house, powinien uwzględnić to w swoich planach zawodowych jak najwcześniej, ponieważ po stronie biznesu rzadko zdarzają się oferty dla osób powyżej poziomu Senior Associate/Manager. Wysokie stanowiska podatkowe i prawne są w tej branży nisko rotujące, a rekrutacja na nie często jest rozstrzygana w drodze awansu wewnętrznego.

Warto też już na początku kariery zdecydować, czy chce się pracować w dużej firmie konsultingowej, czy prowadzić własną praktykę, względnie pracować dla małej, polskiej kancelarii, dlatego że budowanie kariery wygląda na tych dwóch ścieżkach rozwoju zupełnie inaczej. Stanowiska w mniejszych kancelariach są bardziej generalistyczne, ale gorzej płatne – niektórzy wolą jednak tego rodzaju praktykę z uwagi na możliwość zaopiekowania się powierzonym klientem od A do Z, co dla wielu osób jest bardziej gratyfikujące.

Gdzie są wysokie zarobki?

Absolutnym hitem na rynku pod względem możliwości zatrudnienia są obecnie ceny transferowe, czyli ceny ustanawiane w obrębie grup podmiotów powiązanych. Poruszanie się w tym obszarze wymaga, poza ekspercką wiedzą prawno-podatkową, ogólnej orientacji biznesowej i sprawności w poruszaniu się po licznych, dostępnych na rynku bazach produktowych benchmarków, z których najpopularniejszymi są Amadeus, Quick Analitycs, Dun & Bradstreet, EMIS i bazy lokalne (np. baza GPW). Eksperci opracowują dokumentację cen transferowych na rzecz klienta oraz weryfikują poprawność ustalonych cen w oparciu o dostępne benchmarki. Często wymaga to od nich – podobnie jak u specjalistów z zakresu cła – wiedzy technologicznej i znajomości klasyfikacji nieoczywistych surowców. Najciekawsze sprawy dotyczą tax structuringu, transgranicznego doradztwa inwestycyjnego i działań optymalizacyjnych dla dużych koncernów.

Skarbnicą wiedzy z tego zakresu są pracownicy Ministerstwa Finansów, do których wpadają, z prośbą o interpretację, najbardziej złożone zapytania. Dlatego też biznes bardzo przychylnie patrzy na kandydatów ze strony ustawodawcy i jest w stanie zaproponować im naprawdę wysokie stawki.

Doradca podatkowy - ceny transferowe

Ceny transferowe to typowy rynek kandydata. Po zmianach legislacyjnych i nowych obowiązkach nakładanych na firmy, kolejno w 2017 (wprowadzenie trójstopniowego kształtu dokumentacji podatkowej) i 2019 roku (konieczność składania formularza TPR), zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny znacznie wzrosło. Tylko w pierwszym kwartale 2021 roku realizowaliśmy w Warszawie, w obrębie dywizji Legal & Finance, kilkanaście projektów rekrutacyjnych z zakresu cen transferowych: od poziomu Junior Consultanta do Partnera. Osoby bez uprawnień z rocznym lub dwuletnim doświadczeniem zawodowym mają, niezależnie od lokalizacji, oczekiwania zawodowe na poziomie 8.000–10.000 zł brutto i pracodawcy są w stanie tyle im zapłacić. Również peryferyjne lokalizacje (Polkowice, Grójec, Szamotuły, Pilica) proponowały początkującym specjalistom wynagrodzenia sięgające 9.500 zł brutto.

Doradca podatkowy bez doświadczenia po studiach z zakresu cen transferowych zarabia od 6000 do 7000 zł brutto.

Od kiedy w ofertach uczelni pojawiły się studia podyplomowe z tego zakresu, rynek sięga chętnie nawet po absolwentów bez doświadczenia i proponuje im stawki rzędu 6.000–7.000 zł brutto. Większość osób, która weszła na rynek Transfer Pricingu po 2017 roku, pełni już w firmach konsultingowych i kancelariach podatkowych funkcje menedżerskie. Co więcej – i to czyni tę specjalizację wyjątkową i bardziej inkluzywną na tle pozostałych – nawet kandydaci na poziomie Tax Managera rzadko legitymują się uprawnieniami doradcy podatkowego czy nawet radcy prawnego. Zapotrzebowanie na specjalistów jest jednak tak duże, że firmy przymykają na to oko. Rzadziej też pojawiają się tu sprawy wymagające reprezentacji klienta przed sądami administracyjnymi.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Kariera w podatkach

Na tle innych specjalizacji finansowych i prawniczych, podatki to bardzo dobra lokata w zakresie rozwoju osobistego. Ofert pracy jest dużo, różnice między zarobkami w polskich i międzynarodowych podmiotach są na tle innych praktyk niewielkie, a firmy dosłownie wyrywają sobie z rąk ekspertów, co widać choćby po liczbie marcowych awansów i transferów. Obserwowany trend utrzymuje się od dawna i nic nie wskazuje na to, by w kolejnych latach uległ zmianie.