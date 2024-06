MRPiPS: Podwyżka kar dla pracodawców za opóźnienia w wypłacie pensji. Dziś do 30 000 zł

ZUS rozpoczął już wypłaty świadczeń 800 plus w nowym okresie rozliczeniowym trwającym od czerwca 2024 do końca maja 2025. Kiedy 800 plus w lipcu 2024? Aż 9600 zł, tyle mogą dostać Ci, którzy pobierają 800 plus, w ciągu roku. Powstaje jednak jedno pytanie: 800 plus tylko dla pracujących?