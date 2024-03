Różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn wyrównają się za... 131 lat

Global Gender Gap wynosi 68,4%, czy wśród freelancerów też jest wyraźna luka płacowa? Wśród 1500 wolnych strzelców z Europy Środkowej i Wschodniej przeprowadzono badanie “Freelancers Gender Gap 2023”. Jakie są wnioski? Sprawdzamy.

Jak zarabiają kobiety Europy Środkowo-Wschodniej

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn są faktem. “Global Gender Gap Report 2023” Światowego Forum Ekonomicznego podaje dane z 146 krajów świata, różnica ta wynosi aż 68,4%. Zmiana w stosunku do 2022 r. jest wręcz minimalna, bo to tylko 0,3%. Według raportu World Economic Forum tworzonego nieprzerwanie od 2006 roku, biorąc pod uwagę to tempo różnice wyrównają się za… 131 lat.

Autopromocja

Badanie pokazuje wyraźnie, że kobiety dominują jedynie w kategorii zarobków do 500 euro, znalazło się w niej aż 83,50% pań i 70,89% panów. Jednak w wyższych kategoriach to mężczyźni zajmują pierwsze miejsce. Badanie wykazało, że dla aż 61% mężczyzn freelancing to jedynie dodatkowe zajęcie, po pracy na etat.

Źródło zewnętrzne

- Badanie bierze pod uwagę deklarowane zarobki freelancerek i freelancerów uwzględniając ich doświadczenie zawodowe, czas jaki poświęcają na pracę oraz specyfikę kategorii freelancingu w jakich się specjalizują - tłumaczy Valenty Ziuzin. I dodaje: - Gender Gap zwykle dotyczy różnic w stawkach godzinowych, co jest ważnym parametrem, ale nie oddającym w pełni wielu elementów złożonej rzeczywistości.

Zarobki zależne od czasu pracy

Więcej niż 50% kobiet biorących udział w badaniu (50,92%) poświęcała tygodniowo na freelancing nie więcej niż 20 godzin, a w kategoriach do 20 i między 20 a 30 godzin znalazło się już łącznie ponad 71% pań. To może tłumaczyć niższe zarobki freelancerek, ale to nie jedyny powód gender gap.

Źródło zewnętrzne

Najwięcej freelancerów jest wśród programistów, a wśród programistów jest najwięcej mężczyzn. Aż 33,71% mężczyzn biorących udział w badaniu znalazła się w tej kategorii w stosunku do zaledwie 4,32% kobiet. Freelancerki znacznie częściej pracują z tekstem: jako tłumaczki, czy copywriterki - 27,38% w porównaniu do mężczyzn - 12,37%. Podobnie się jest w grafikach, projektowaniu oraz ogólnie sztuce: panie 40,20%, a panowie 25,76%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło zewnętrzne

A co z doświadczeniem? Badanie nie pominęło tego aspektu. Okazało się, że największe różnice występują w dwóch granicznych kategoriach: “nie mam doświadczenia”, gdzie kobiety wyprzedzają mężczyzn o ponad 8% oraz “ponad 5 lat doświadczenia”, gdzie panowie wyprzedzają panie, również o 8%.

Źródło zewnętrzne

Freelancing jako główny dochód czy dodatkowa praca

Tylko dla 38,9% mężczyzn freelancing jest głównym źródłem dochodu. Zazwyczaj jednak jest to dla nich druga praca, po pierwszej, która jest na etat. Łączą w ten sposób stabilność zatrudnienia z większymi zarobkami. Inaczej jest w przypadku freelancerek. Znacznie częściej, w porównaniu do mężczyzn, freelancing to ich jedyne źródło dochodu. Dlaczego? Możemy spekulować, że chodzi o elastyczność czasu pracy, ponieważ ponad 71% pań poświęca na freelancing mniej niż 30 godzin tygodniowo, a większość mieści się nawet w granicy 20 godzin. Dla porównania w najwyższej badanej kategorii tj. ponad 50 godzin tygodniowo znalazło się niecałe 8% pań i prawie 13% mężczyzn.

Zarobki ponad 12 tys. złotych. Zaledwie, 0,43% freelancerek może pochwalić się takimi miesięcznymi dochodami. Co ciekawe były to w badaniu wyłącznie panie, których freelancing stanowił jedyne źródło dochodu. Zarobki powyżej 12 tys. złotych netto deklarowało aż 1,75% mężczyzn.

W porównaniu do światowych statystyk gender gap w tej części Europy nie wypada najgorzej, ale mamy nad czym pracować. Według niektórych ekspertów niezależnie od równouprawnienia kobiet i niwelowania różnic w godzinowych stawkach pracy, kobiety częściej opiekują się dziećmi, pozostając na urlopach macierzyńskich oraz biorąc na siebie większy ciężar obowiązków związanych z wychowaniem dzieci. To kolejny element układanki, który oczywiście przekłada się na statystyczne różnice w zarobkach.

Zobacz także: Kobiety w IT: nie parytety, a umiejętności

Kobiety mają ogromny potencjał!

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl