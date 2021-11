Liczba ubezpieczonych na 30 listopada - wypłata zasiłków

Liczba ubezpieczonych na 30 listopada decyduje o tym, kto wypłaca zasiłki w następnym roku. Jak ustalić liczbę ubezpieczonych na 30 listopada 2021 r.? Kto w 2022 r. będzie wypłacał zasiłki - pracodawca czy ZUS?

Kto wypłaca zasiłki w 2022 roku?

Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na dzień 30 listopada 2021 r. determinuje czy zasiłki w 2022 r. będzie wypłacał ZUS czy pracodawca. Jak ustalić liczbę osób ubezpieczonych?

Art. 61 ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa, że prawo do zasiłków ustalają i wypłacają:

płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,

ubezpieczonym będącym duchownymi,

osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Liczba ubezpieczonych na 30 listopada - jak obliczyć?

Liczbę ubezpieczonych ustala się na rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Zatem do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w 2022 r. upoważniony będzie pracodawca, który na dzień 30 listopada 2021 r. zgłosi do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób.

W liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30.11.2021 r. uwzględnia się:

pracowników (w tym uczniów), osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

W powyższej liczbie nie uwzględnia: