Kiedy dziecko jest ubezpieczone?

Przy okazji wakacji, warto sprawdzić, czy nasze dziecko na pewno jest ubezpieczone, czyli czy zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Nic się za to nie płaci, a dzięki temu, nasza pociecha w razie potrzeby może bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia.

Rodzice nie zawsze wiedzą o tym, że fakt rejestracji dziecka w USC nie oznacza równoczesnego zgłoszenia do ubezpieczenia. Dziecko powinien jeden z rodziców zgłosić w kadrach swojego zakładu pracy – tedy zostanie ono „dopisane” do ubezpieczenia swojego rodzica. Jeśli rodzice prowadzą firmę wtedy dziecko zgłaszają w ZUS. Czyli, rodzic, który pracuje i został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, musi zgłosić do tego ubezpieczenia swoje dzieci Rodzice powinni ustalić między sobą, które z nich poinformuje pracodawcę o konieczności dokonania zgłoszenia do ZUS, ponieważ może to zrobić tylko jedno z nich . Jeśli żaden z rodziców tego nie zrobi podczas wizyty u lekarza dziecko „zaświeci się na czerwono”, czyli system wykaże, ze nie ma ono żadnego ubezpieczenia.

- Warto o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy zbliżają się wakacje a wtedy o drobne urazy nie jest trudno – zachęca Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Pośrednictwo płatnika

Zakład pracy matki bądź ojca dziecka, jako płatnik składek, po otrzymaniu potrzebnych informacji ma obowiązek niezwłocznie sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego pociechy pracownika na formularzu ZCNA. W dokumencie tym firma musi podać numer PESEL dziecka. Płatnik, który nie sporządzi zgłoszenia dziecka do ubezpieczeń, mimo otrzymania niezbędnych danych, naraża się na ukaranie grzywną do 5000 zł. Niezależnie jednak od tego czy zapomniał czy zgubił wniosek, powinien zrobić to zgłoszenie możliwie najszybciej po wyjaśnieniu sytuacji, podając w nim faktyczną datę uzyskania przez dziecko uprawnień do ubezpieczenia (jest to data podana przez pracownika we wniosku).

Brak numeru to nie problem

Identyfikator z ewidencji ludności jest konieczny do sporządzenia zgłoszenia do ZUS. Do czasu jego nadania nie uda się, więc skutecznie zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzic powinien otrzymać ten numer z urzędu stanu cywilnego w ciągu 30 dni od zgłoszenia narodzin potomka. Jeśli go nie dostał, a musi iść z dzieckiem do lekarza, nie powinien się obawiać. Zgodnie, bowiem z art. 50 ust. 14 ustawy zdrowotnej dziecko do ukończenia trzeciego miesiąca życia nie musi mieć dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w sytuacji konieczności skorzystania z jej usług. Tym samym nie musi być zgłoszone do ubezpieczeń. Rodzice mają, więc 3 miesiące od narodzin.