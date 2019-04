Umowa o prowadzenie PPK 2019 - termin zawarcia umowy

Umowa o prowadzenie PPK to druga obligatoryjna umowa wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Więcej na temat pierwszej umowy przeczytasz -> Umowa o zarządzanie PPK

Umowa o prowadzenie PPK to umowa zawarta przez pracodawcę, w imieniu na rzecz osób zatrudnionych. Jest ona zawierana z instytucjami finansowymi, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Lista uczestników PPK stanowi załącznik do umowy.

Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Uczestnik PPK może w tym samym czasie być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK.

Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie dotyczy osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70 lat. Z kolei w przypadku osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wówczas zawarcie umowy w jej imieniu zależy od jej wniosku.

Termin zawarcia umowy

Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia powstania obowiązku tworzenia PPK.

Polski Fundusz Rozwoju, odpowiedzialny za wdrożenie PPK wydał interpretację o terminie zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Dla pracodawców zatrudniających na dzień 31 grudnia 2018 r. ponad 250 osób, obowiązki wynikające z ustawy o PPK będą miały zastosowanie już od 1 lipca 2019 r. Zatem pracodawca powinien zawrzeć:

- umowę o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019 r. (z uwagi na to że 10 i 11 listopada to dni ustawowo wolne od pracy),

- umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r.

Elementy umowy o prowadzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK powinna określać w szczególności:

1) strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową;

2) dane identyfikujące uczestnika PPK;

3) sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

4) nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

5) warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty,

6) sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty,

7) sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty,

8) warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

9) sposób składania dyspozycji;

10) zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK;

11) maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

Natomiast w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń do umowy tej dołącza się regulamin lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Umowa o prowadzenie PPK z zakładem ubezpieczeń powinna również określać:

1) wysokość sumy ubezpieczenia;

2) wysokość składki ochronnej,

3) brak możliwości potrącania kosztów ochrony ubezpieczeniowej ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w przypadku niedokonywania wpłat lub zawieszenia dokonywania wpłat.

Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, wybrana instytucja finansowa ma obowiązek niezwłocznie udostępnić uczestnikowi PPK informację o zawarciu umowy (m.in. dane instytucji, określenie wysokości wpłat podstawowych, zasady wypłaty).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.