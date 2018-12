Trzy cechy dobrego PPK

Za pół roku około 3 tys. firm powinno wdrożyć PPK. Ustawa o PPK precyzyjnie określa, na czym polega to rozwiązanie. Co powinniśmy brać pod uwagę wybierając firmę, której powierzymy zarządzanie środkami pracowników?

PPK to jedna z największych zmian na rynku finansowym w Polsce w ostatnich latach. Wprowadzany jest bowiem nowy system długoterminowego gromadzenia kapitału na przyszłość. Dlatego tak ważne, abyśmy dobrze przygotowali się do wyboru firmy, której powierzymy zarządzanie prywatnymi środkami naszych pracowników.

Poszukując optymalnego partnera do PPK powinniśmy moim zdaniem skupić się na trzech kwestiach. Na początek przyglądamy się dokładnie stabilności firmy. Pamiętajmy, że mówimy o projekcie rozpisanym na wiele lat, dlatego potrzebujemy instytucji o trwałych fundamentach, która zapewnia bezpieczeństwo pieniędzy pracowników w długim terminie. W tym kontekście ciekawe wydają się wyniki ostatniego badania Polskiej Izby Ubezpieczeń. Respondenci wskazali właśnie zakłady ubezpieczeń na życie jako instytucje najbardziej godne zaufania w przypadku prowadzenia PPK.

Kolejną kwestią, której nie możemy pominąć, jest ocena doświadczenia firmy w efektywnym zarządzaniu aktywami przez okres kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat. Pamiętajmy, że w takiej perspektywie będzie chodziło o setki milionów złotych. Ważne zatem, aby były one inwestowane przez kogoś, kto sprawdził się w praktyce np. firmę mogącą wykazać się przykładami prowadzenia wieloletnich programów inwestycyjnych, gdzie regularnie wpłacane środki lokowane są bezpośrednio w papiery wartościowe.

Przemysław Świąder - dyrektor ds. rozwoju sprzedaży PPK w Warcie

Pamiętajmy również o czysto praktycznym aspekcie wdrożenia a następnie sprawnego administrowania PPK. Niewątpliwie warto związać się z firmą, która ma doświadczenie we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Posiadany know-how z pewnością przyda się przy tak dużym projekcie i zarządzaniu indywidualnymi kontami grup pracowników, liczących nierzadko kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób. Firmy takie jak np. Warta, która obsługuje ponad 5 mln klientów, w tym 720 tys. pracowników i ich rodzin w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, dają większą gwarancję komfortowej współpracy, dzięki posiadanym systemom informatycznym przystosowanym do obsługi tego typu relacji. Doświadczenie zdobyte przy obsłudze ubezpieczeń grupowych pomoże w zapewnieniu wysokiej jakość oferowanych rozwiązań.

Już na początku podkreślił Pan rolę stabilności finansowej firmy. Jak możemy to wiarygodnie ocenić?

PPK jest projektem rozpisanym na wiele lat, w którym chodzi o zapewnienie dodatkowych środków po zakończeniu aktywności zawodowej. Pracownicy, którzy mają obecnie np. 30 lat będą korzystać z nich po ponad kolejnych 30-stu w sytuacji, kiedy sami już nie będą mogli lub po prostu nie będą chcieli pracować. Zwłaszcza w tym drugim przypadku, środki zgromadzone w ramach PPK dają pracownikowi większą swobodę decyzji. Oczywiście o ile sprawdzi się instytucja finansowa prowadząca ten program. PPK to przez lata budowany dom, w którym pewnego dnia decydujemy się zamieszkać. Istotne jest zatem, jak solidne są jego fundamenty. To, co powiedziałem, to oczywiście przenośnia. Konkretnym parametrem, który uwzględniłbym w procesie poszukiwania partnera do PPK, to ocena przyznana przez agencje ratingowe. Dla przykładu Warta posiada rating na poziomie A+ z perspektywą stabilną według S&P. To najwyższy spotykany na polskim rynku poziom, wyższy nawet niż ocena wiarygodności kredytowej Polski. Warta uzyskała go m.in. dzięki wiarygodności finansowej właściciela, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w Niemczech.

Czy są jeszcze inne kwestie, które powinniśmy brać pod uwagę?

Ciekawym jest również kwestia ponadstandardowej oferty. Dla przykładu PPK Warty nie tylko pomaga gromadzić kapitał na przyszłość, zapewnia również dodatkowe środki dla najbliższych uczestnika PPK w przypadku jego śmierci oraz śmierci na skutek wypadku. A ponieważ dzieje się to bez dodatkowych opłat, stanowi to dodatkową korzyść nie obciążającą efektywności odkładania środków na emeryturę w ramach tego systemu.