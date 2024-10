Zasiłki, renty, świadczenia. Orzeczenie ZUS na nowych zasadach. Ale nie będzie zamieszania w 2025 r. [Nowelizacja]

W ZUS rewolucja. Znikają trzyosobowe komisje odwoławcze. Orzeczenia będą wydawali jednoosobowo lekarze - zarówno w I i II instancji. Orzeczenia będą też wydawały pielęgniarki i fizjoterapeuci. Wszystko dlatego, że ZUS ma za mało lekarzy.

Z czego mogło powstać zamieszanie w ZUS? Ze spraw rozpoczętych w ZUS - z każdego odwołania od orzeczenia niezakończonego w 2024 r. Te "stare" mogły być rozpatrywane przez komisje (według zasad do końca 2024 r.) I tylko "te nowe" bez komisji. Na szczęście autorzy nowelizacji przewidzieli kłopoty wynikające z tego dualizmu. Nakazują one stosować stare zasady do rozpoczętych spraw. Istnieje ryzyko dualizmu i chaosu. Jednocześnie będą odwołania rozpatrywane przez lekarzy orzeczników (pojedynczo) i komisje lekarskie.

Poniżej w pliku Word treść nowelizacji mamy przepisy przejściowe: art. 27, art 28 i art. 29.

Jest to obecnie projekt, ale wszystko wskazuje, że wejdzie on w życie w tym kształcie (i będzie szybko procedowany bo do 1 stycznia 2025 r. zostało niewiele czasu).

Art. 27 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Ważne Art. 27. 1. Do wydawania orzeczeń lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy art. 85c i art. 85d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Do orzeczeń lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydanych w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostało wydane orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stosuje się odpowiednio art. 4778 § 21 albo 47714 § 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przepis ten wprowadza zasadę, że wnioski o wydanie orzeczenia przez ZUS w sprawach wszczętych przed 2025 r. są rozpatrywane na podstawie nowych przepisów.

Przykład 1 Jeśli w związku ze sprzeciwem sprawa zostanie skierowana do komisji lekarskiej i komisja lekarska nie rozpatrzy sprzeciwu przed wejściem w życie ustawy, to w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy orzeczenie wyda jednoosobowo lekarz orzecznik, ponieważ komisje lekarskie nie będą już funkcjonowały,

Dotyczy także spraw przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych

Przykład 2 Nowe przepisy obejmą postępowanie przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji w sprawach świadczeń, wydanych na podstawie orzeczeń komisji lekarskich ZUS, jeszcze przed wejściem w życie ustawy, tj. sąd powinien zastosować nowe przepisy również w sytuacji, kiedy decyzja została wydana na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej.

Art. 28 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Komentarz. Na podstawie tego przepisu, postępowania dotyczące utraty prawa do zasiłku, prowadzone na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Ważne Art. 28. Do postępowań w sprawie ustalania okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy zmienianej w art. 13, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 29 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Ważne Art. 29. Do postępowań dotyczących odwołania od decyzji w sprawie cofnięcia decyzji upoważniającej do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli decyzja w sprawie cofnięcia decyzji upoważniającej do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy została wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Komentarz. Zgodnie z tym przepisem w przypadku wydania przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy decyzji w sprawie cofnięcia upoważniającej do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy odwołanie od niej będzie rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

Art. 30 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Ważne Art. 30. Do postępowań w sprawie przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Komentarz. Na podstawie tego przepisu, do postępowań w sprawie przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.