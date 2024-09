Sejm: Przepisy dla rencistów dziś nie mających orzeczenia o niesamodzielności. I opóźnia (z wyrównaniem) dodatek do renty socjalnej

Ważne

Przyjęcie rozwiązania polegającego na umożliwieniu osobom uprawnionym do renty socjalnej ubiegania się o dodatek dopełniający na wniosek pozwoli na nabycie prawa do tego dodatku również przez osoby uprawnione do renty socjalnej, które 1 stycznia 2025 r. (dzień wejścia nowych przepisów w życie), nie mają ustalonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale w późniejszym terminie ich stan zdrowia będzie uzasadniał orzeczenie takiej niezdolności.

Są to w szczególności:

1) Osoby pobierające rentę socjalną, które nie mają przyznanego świadczenia uzupełniającego ani też dodatku pielęgnacyjnego do renty rodzinnej w zbiegu z rentą socjalną z tego powodu, że nigdy nie wystąpiły o takie świadczenie; nigdy nie miały więc orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji dla celów świadczeń uzależnionych od takiej niezdolności;

2) Osoby pobierające wcześniej świadczenie uzupełniające przy rencie socjalnej bądź dodatek pielęgnacyjny przy rencie rodzinnej w zbiegu z rentą socjalną, które utraciły prawo do świadczenia uzupełniającego lub prawo do dodatku dopełniającego z uwagi na orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji na czas określony; takie osoby w przeszłości, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, mogłyby wnioskować o dodatek dopełniający;

3) osoby pobierające rentę socjalną, które nie miały dotychczas nigdy orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, gdyż ich stan zdrowia tego nie uzasadniał. Również ta grupa mogłaby się ubiegać o dodatek dopełniający w przyszłości, w przypadku pogorszenia zdrowia,