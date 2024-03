5 278 zł i  9 802 zł a zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty od 1 marca 2024

Osiąganie przez osobę uprawnioną do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej, dodatkowego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (dotyczy również przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności wykonywanej za granicą), może spowodować częściowe zawieszenie lub zmniejszenie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Wynika to z tego, prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103-106 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż zawieszeniu nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed dniem 01 stycznia 1991 r.) lub ponad 85% emerytury podstawowej (w przypadku rent rodzinnych).

Zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia - jeśli zarabia się za dużo

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności)

przekraczającego tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7 540 zł 36 gr).

Jak podaje KRUS: Jeśli osiągane przez rencistę przychody nie przekraczają 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od dnia 1 marca 2024 r. – 5 278 zł 30 gr), świadczenie jest nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości. Natomiast przychody przekraczające kwotę 5 278 zł 30 gr, a nieprzekraczające kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od dnia 1 marca 2024 r. – 9 802 zł 50 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej w przypadku świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 1991 r. lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (890,63 zł dla rent z tytułu niezdolności do pracy oraz 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba lub część tej kwoty obliczonej proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej). W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od dnia 1 marca 2024 r. – 9 802 zł 50 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca rolniczego świadczenia rentowego.