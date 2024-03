1780,96 zł to od 1 marca 2024 r. wysokość najniższej emerytury. Waloryzacja objęła też dodatki do świadczeń. Sprawdź, ile należy się emerytom i rencistom

Waloryzacja emerytur i rent nastąpiła z dniem 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji w 2024 r. wynosi 112,12%. W ten sposób wzrastają nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Waloryzacja polega na tym, że wysokość świadczenia przysługująca na koniec lutego zostaje pomnożona przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wynosi 112,12%. Oznacza to, że świadczenia przysługujące emerytom i rencistom wzrastają począwszy od 1 marca 2024 r. o 12,12%.

Ważne Wskaźnik waloryzacji w poprzednich latach: 2023 – 114,80%

2022 – 107,00%

2021 – 104,24%

2020 – 103,56%

Najniższe emerytury i renty

Po waloryzacji wysokość najniższych emerytur i rent od 1 marca 2024 r. wynosi:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna – 1780,96 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1335,72 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 2137,15 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1602,86 zł

świadczenie przedemerytalne – 1794,70 zł

Dodatki do emerytury lub renty

Od 1 marca 2024 r. wysokość do świadczeń emerytalno-rentowych jest następująca: