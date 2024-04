Minister pracy: Będą składki ZUS od umów o dzieło i zlecenia, będzie godna emerytura

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała, że wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy reformującej oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie. Zmiany mają zapewnić godną emeryturę osobom pracującym w oparciu o umowę zlecenie albo umowę o dzieło.

Oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie

Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej projekt ustawy reformującej oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie w najbliższym czasie powinien zostać skierowany do konsultacji społecznych i do dalszych prac rządowych. Dziemianowicz-Bąk dodała, że w przypadku usług umów o dzieło składka chorobowa mogłaby być dobrowolna.

- Mówimy o realizacji kamienia milowego, który Polska wpisała do Krajowego Planu Odbudowy, ale - mówimy także o narzędziach przeciwdziałania segmentacji na rynku pracy, jak to się ładnie nazywa, a popularnie przeciwdziałania uśmieciowieniu na rynku pracy - nie wszystkie umowy cywilnoprawne oczywiście, ale te umowy, które zastępują umowy o pracę tam, gdzie umowa o pracę powinna być zawarta. To jest jeden z celów tego kamienia milowego i tej ustawy – powiedziała szefowa resortu pracy podczas rozmowy w Programie I Polskiego Radia.

Dziemianowicz-Bąk zwróciła także uwagę, że projektowane zmiany mają służyć osobom pracującym przez całe lata w oparciu o umowę zlecenie albo umowę o dzieło, żeby mogły liczyć na godną emeryturę.

Dobrowolna składka chorobowa od umowy o dzieło

Minister wskazała, że w przypadku zawierania umów o dzieło, które nie są zawierane z tym samym pracodawcą pozostaje do dyskusji to, czy "w jakimś stopniu nie powinny być oskładkowane".

- Dziś są takie przepisy, które wskazują, że jeżeli umowa o dzieło jest zawierana z tym samym pracodawcą, z którym zawarta jest umowa o pracę - to jest ona oskładkowana. Jeśli to nie będzie umowa z tym samym pracodawcą, to ona także powinna być w jakimś stopniu oskładkowana - to pozostaje do dyskusji. Nasza propozycja jest taka, żeby składka chorobowa w przypadku usług umów o dzieło była jednak dobrowolna - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Kiedy nowa ustawa wejdzie w życie

Szefowa resortu pracy zaznaczyła, że ustawa jest przygotowywana. W najbliższym czasie powinna zostać skierowana do szerokich konsultacji społecznych i do dalszych prac rządowych.

- Z całą pewnością takie rozwiązania zawsze wchodzą w życie od początku roku. Będziemy starali się to tak przygotować, żeby zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy i zleceniobiorcy mogli się spokojnie do tego do tej zmiany przygotować - wskazała minister, zapytana o to, czy rozwiązania te wejdą w życie w 2025 czy 2026 r. Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że "w zasadzie już jesteśmy spóźnieni" z realizacją tego kamienia milowego z KPO.