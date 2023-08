Zmiany w delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Obowiązują nowe zasady w zakresie warunków zatrudnienia kierowców. W procesie kontroli i delegacji dużą rolę będzie odgrywała Państwowa Inspekcja Pracy. Warto przyjrzeć się nowym przepisom, ponieważ kary dla przewoźników wynoszą nawet 7000 zł.

Nowa ustawa o delegowaniu kierowców

Z dniem 19 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1523, dalej jako: ustawa). Co się zmieniło i czego dotyczy ustawa?

W ustawie uregulowano m.in. zasady:

delegowania kierowców w transporcie drogowym w Polsce oraz zasady kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu;

oraz zasady kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu; współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;

kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym w Polsce;

współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium;

postępowania dot. administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny w zw. z niewłaściwą realizacją przepisów ustawy.

Konieczność dostosowania prawa polskiego do dyrektywy UE

Przepisami ustawy implementowano do polskiego prawa krajowego dyrektywę 2020/1057 regulującą przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającą dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz.Urz. UE z 2020 r.).

Ważne Takie same warunki wynagrodzenia dla kierowców pracujących w transporcie na terenie Polski Ustawą niniejszą uchylono także przepis z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, który spod reżimu tej ustawy wyłączał przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze transportu międzynarodowego. Tak więc kierowcy realizujący na terenie Polski określonego rodzaju operacje transportowe, skierowani do ich wykonania na terytorium Polski przez swoich pracodawców (przewoźników) traktowani są jak pracownicy delegowani, którym należy zapewnić warunki zatrudnienia (we wskazanych w ustawie obszarach prawa pracy) nie mniej korzystne niż wynikają one z polskich regulacji prawnych, w tym także wynagrodzenie za pracę na takich samych zasadach jak pracownikom firm z siedzibą w Polsce.

PIP może kontrolować pracę kierowców w transporcie

Ustawa reguluje zasady współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje się to za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) w module „Transport”.

Ważne Kontrola warunków zatrudnienia delegowanych kierowców to nowe zadanie Państwowej Inspekcji Pracy, która została włączona do grupy organów właściwych, obsługujących ww. system.

Państwowa Inspekcja Pracy może wystąpić za pośrednictwem systemu IMI do przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przesłanie, za pośrednictwem interfejsu publicznego połączonego z systemem IMI, po okresie delegowania, kopii wybranych dokumentów, w terminie 8 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Do czego służy Elektroniczny System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) w module „Transport”?

Elektroniczny System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) w module „Transport” służy do wymiany informacji i współpracy administracyjnej z innymi organami właściwymi państw członkowskich, poprzez między innymi przesyłanie wniosków o pozyskanie od polskich przewoźników delegujących kierowców za granicę dokumentów niezbędnych na potrzeby kontroli realizowanych przez zagraniczne organy kontrolne.

Trzeba zgłosić delegowanie kierowcy do Polski

Na gruncie przepisów ustawy należy zgłosić delegowanie kierowcy do Polski. Zgłoszenie musi również być wysłane do Państwowej Inspekcji Pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia delegowania, odbywa się różnie, w zależności od tego, czy delegowanie kierowcy do Polski następuje z państwa członkowskiego, czy z tzw. państwa trzeciego i w jakich okolicznościach odbywa się skierowanie kierowcy do pracy w Polsce.

Jak podaje PIP:

Przewoźnik z państwa członkowskiego, który deleguje kierowcę do pracy w Polsce w ramach umowy łączącej go z polskim kontrahentem, powinien dokonać zgłoszenia delegowania poprzez interfejs publiczny połączony z systemem IMI. Przewoźnik z tzw. państwa trzeciego, który deleguje kierowcę do pracy w Polsce w ramach umowy z polskim kontrahentem, powinien zgłosić ten fakt poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie biznes.gov.pl (uruchomiona została usługa pt. Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski). Dodatkowo, kierowca z państwa trzeciego, wykonujący na terenie Polski operację transportową, powinien posiadać przy sobie podpisany przez przewoźnika dokument: „Potwierdzenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego", którego wzór określony został w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie w formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego (Dz.U. poz. 1638). Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego może zażądać od kierowcy okazania tego dokumentu w trakcie kontroli na drodze.

Kary finansowe dla przewoźników i kierowców za wadliwe delegowanie

Kierowca delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący przewóz drogowy, w przypadku nieokazania w trakcie kontroli drogowej kopii zgłoszenia delegowania, czy potwierdzenia delegowania, podlega karze grzywny w wysokości 500 zł. Prawo do nakładania i pobierania kary grzywny w drodze mandatu karnego za czyny przysługuje inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. Przewoźnik drogowy delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego z naruszeniem obowiązków lub warunków określonych w ustawie podlegają karze pieniężnej w wysokości od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie.

Jak potwierdzić delegowanie kierowcy?

Formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie formularza potwierdzenia delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego (Dz.U.2023.1638).