24 tys. zł na szkolenie dla osoby bezrobotnej i 1994,40 zł stypendium! Jak skorzystać?

Osoba bezrobotna może otrzymać nawet 24 tys. zł dofinansowania na szkolenie. Oprócz tego urząd pracy może przyznać również stypendium szkoleniowe w wysokości 1994,40 zł. Jak skorzystać z dofinansowania i stypendium? Czy bezrobotny może sam wybrać szkolenie?

24 tys. zł na szkolenie dla bezrobotnego z urzędu pracy

Szkolenia i kursy mają pomóc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy. Starosta, za pośrednictwem urzędu pracy, może sfinansować lub dofinansować takie działanie. Zgodnie z przepisami wsparcie może wynieść nawet 24 tys. zł. Co należy zrobić, od czego zacząć, aby skorzystać ze środków na szkolenie? Odpowiadamy!

REKLAMA

Autopromocja

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdy mówimy o szkoleniu z urzędu pracy oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Z powyższego wynika, że szkolenie ma pomóc bezrobotnym znaleźć pracę lub podjąć działalność gospodarczą. Aby ułatwić uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, które pozwolą im wrócić na rynek pracy, urząd pracy ma w swojej ofercie usługę rynku pracy, „organizację szkoleń”. Oznacza to, że starosta (za pośrednictwem urzędu pracy) może sfinansować lub dofinansować udział bezrobotnego w szkoleniu.

Dofinansowanie szkolenia osoby bezrobotnej 300% przeciętnego wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może sfinansować koszt szkolenia do 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie (IV kwartał 2024 r.) około 24 tys. zł. Nie oznacza to, że jeżeli szkolenie jest droższe, nie ma możliwości jego dofinansowania. W takim przypadku bezrobotny może pokryć różnicę między kwotą przyznaną przez urząd pracy a ceną szkolenia.

Warto dodać, że 300% przeciętnego wynagrodzenia to maksymalna kwota, o którą można się starać. Jednak urząd pracy indywidualnie określa, ile przeznaczy na takie wsparcie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2024

Stypendium szkoleniowe 1994,40 zł

Dodatkową zaletą skierowania na szkolenie jest to, że bezrobotny w czasie jego odbywania otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (IV kwartał 2024 r. to 1994,40 zł), jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Jeśli bezrobotny w trakcie odbywania szkolenia podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie musi przerywać szkolenia. Urząd pracy nie przestanie również wypłacać stypendium, a jedynie zmniejszy jego wysokość do 20% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Jak skorzystać z dofinansowania szkolenia z UP?

Najważniejszym warunkiem skorzystania ze wsparcia z urzędu pracy jest posiadanie statusu bezrobotnego. Osoba zarejestrowana (jako bezrobotna) powinna skontaktować się z pracownikiem swojego urzędu pracy i zapytać o możliwość skorzystania z tej formy wsparcia. Ważne jest, aby w danym momencie urząd pracy dysponował środkami na ten cel. Skierowanie na szkolenie ma bowiem charakter fakultatywny (nieobowiązkowy). Oznacza to, że bezrobotny nie ma wobec starosty roszczenia o skierowanie na szkolenie pomimo spełnienia warunków, które uprawniałyby go do skorzystania z tej formy aktywizacji zawodowej.

Ważnym warunkiem otrzymania skierowania na szkolenie jest również uzasadnienie celowości. Może nim być oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu szkolenia lub oświadczenie bezrobotnego o zamiarze otwarcia działalności gospodarczej. Uzasadnienie celowości szkolenia w takiej formie nie zawsze jest wymagane.

Czy bezrobotny może sam wybrać szkolenie?

Warto wiedzieć, że bezrobotny może sam znaleźć interesujące go szkolenie. Ważne, by instytucja szkoleniowa, która będzie je przeprowadzać, miała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione, bezrobotny może złożyć wniosek do urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany.