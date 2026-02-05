REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Odpowiedzialność, prawa i obowiązki » Roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu i lutym 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie

Roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu i lutym 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 09:16
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
z-06 gus sprawozdanie roczne
Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu i lutym 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie (Z-06, Z-10 do pobrania)
GUS

REKLAMA

REKLAMA

Kadry i płace mają liczne obowiązki na przełomie roku. Do jednych z nich należą roczne obowiązki sprawozdawcze GUS (Z-06, Z-10). Co trzeba zrobić jeszcze w styczniu 2026 roku? Za późnienie grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

Obowiązki sprawozdawcze względem GUS

GUS podkreśla kluczową rolę sprawozdawczości statystycznej w funkcjonowaniu państwa. Dane pozyskiwane od firm, organizacji oraz gospodarstw domowych stanowią fundament dla decyzji gospodarczych, polityki społecznej i analizy trendów rynkowych. Statystyka publiczna to coś więcej niż liczby – to narzędzie pozwalające zrozumieć kondycję kraju i planować jego przyszłość. Rzetelne sprawozdania są niezbędne do tworzenia dokładnych zestawień, które służą zarówno administracji rządowej, jak i sektorowi prywatnemu oraz naukowemu.

REKLAMA

REKLAMA

Dane gromadzone przez GUS pozwalają uzyskać pełny obraz sytuacji społeczno-gospodarczej Polski. Są one wykorzystywane do:

  • Planowania polityki państwa: Rząd i samorządy podejmują kluczowe decyzje w oparciu o twarde dane dotyczące demografii, gospodarki i infrastruktury.
  • Monitorowania stabilności rynkowej: Analizy cen producentów (inflacja), poziomu produkcji czy inwestycji pozwalają na szybką reakcję na zmiany rynkowe.
  • Analizy rynku pracy: Statystyki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń są punktem odniesienia dla przedsiębiorców i pracowników.

Proces zbierania informacji ma ściśle określone priorytety, do których należą:

  1. Tworzenie rzetelnych zestawień: Od zatrudnienia i produkcji po działalność badawczo-rozwojową (B+R).
  2. Dostarczanie wiedzy obywatelom: Udostępnianie danych naukowcom, mediom i społeczeństwu w celu budowania świadomości ekonomicznej.
  3. Porównywalność danych: Monitorowanie zmian w czasie, co pozwala na identyfikację trendów długofalowych.
  4. Doskonalenie metodologii: Badania jakościowe pozwalają na zwiększanie precyzji przyszłych analiz.

Roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w kadrach – styczeń i luty 2026

Warto przypomnieć, że przekazywanie danych jest obowiązkowe dla wylosowanych podmiotów gospodarczych, organizacji oraz – w wybranych przypadkach – gospodarstw domowych. Każda wypełniona ankieta lub sprawozdanie to bezpośredni wkład w tworzenie transparentnego i dobrze zarządzanego państwa.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

W styczniu 2026 r. kadrowcy maja wiele obowiązków sprawozdawczych, a do nich należy także sprawozdawczość dla GUS. Roczne sprawozdania GUS w kadrach dotyczą głównie wybranych firm, najczęściej spotykane to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Z-03 (Kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach): Dane o liczbie pracujących, strukturze zatrudnienia, wynagrodzeniach.
  • Z-05 (Kwartalne sprawozdanie o popycie na pracę): Informacje o wolnych miejscach pracy.
  • Z-10 (Roczne sprawozdanie o warunkach pracy): Dane dotyczące warunków pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych - składa się do 15 lutego 2026 r.
  • Z-06 (Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy): Sprawozdanie roczne, które czasem przekazuje się w formie bardziej szczegółowej na początku roku - składa się do 19 stycznia 2026 r. dla niektórych jednostek lub do 2 lutego 2026 r. dla większości przedsiębiorstw.

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze GUS - miesięczne

Obowiązki dodatkowe/miesięczne:

  • DG-1 (Meldunek o działalności gospodarczej): Dane o działalności firmy, termin do 5. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.
  • Ankiety Koniunktury (np. AK-P, AK-U/m): Dotyczą oceny sytuacji gospodarczej i planów przedsiębiorstwa, często w oparciu o dane kadrowe
  • Sprawdzenie obowiązku: Każda jednostka może sprawdzić listę przypisanych formularzy na stronie GUS po podaniu numeru REGON.
  • Terminy: Dokładne daty dla konkretnych formularzy w roku 2026 znajdują się w harmonogramie udostępnionym przez GUS w systemie sprawozdawczym.
  • Sankcje: Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego lub podanie nieprawdziwych danych podlega karze grzywny lub w skrajnych przypadkach ograniczeniu wolności.

Sprawozdania GUS - kary

Jakie kary można otrzymać za niezłożenie lub opóźnienie sprawozdania?

  • Grzywna: 200 zł do 5000 zł.
  • Podstawa prawna: Art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Jakie kary można otrzymać za podanie nieprawdziwych danych?

  • Grzywna: Także jest wymierzana.
  • Ograniczenie lub pozbawienie wolności: Do 2 lat.
  • Podstawa prawna: Art. 58 ustawy o statystyce publicznej.

Ponadto:

  • Podejście GUS: Urząd zazwyczaj najpierw kontaktuje się z podmiotem, wzywając do złożenia sprawozdania lub wyjaśnienia rozbieżności.
  • Konsekwencje dodatkowe: Niezłożenie sprawozdań może utrudnić uzyskanie przyszłych dotacji (np. związanych z ulgami B+R)

Warto sprawdzić wcześniej, jakie obowiązki sprawozdawcze dotyczą naszego przedsiębiorstwa i na czas wysłać formularze, co pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.

Zobacz również:
Powiązane
Od 1 grudnia 2025 r. zmiany w zatrudnieniu: nowe wykazy, wzory oświadczeń, koszty dla pracodawców [5 kluczowych rozporządzeń w mocy]
Od 1 grudnia 2025 r. zmiany w zatrudnieniu: nowe wykazy, wzory oświadczeń, koszty dla pracodawców [5 kluczowych rozporządzeń w mocy]
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
Alarmujące dane GUS: albo bezpiecznie, albo szybko. Dramatycznie rośnie liczba poważnych wypadków przy pracy
Alarmujące dane GUS: albo bezpiecznie, albo szybko. Dramatycznie rośnie liczba poważnych wypadków przy pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość emerytury. Jak odkładamy pieniądze na starość?
04 lut 2026

Coraz mniej Polaków sprawdza wysokość przyszłej emerytury. Dlaczego? Uzasadnieniem jest mniejsza obawa o środki finansowe na późniejsze lata. Z roku na rok rośnie liczba Polaków oszczędzających na emeryturę. W jaki sposób odkładamy pieniądze na starość?
Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne? [WYWIAD]
04 lut 2026

Praca na swoim to nie tylko działalność gospodarcza. Jakie są możliwości prawne zarobkowania na własny rachunek? Od czego w ogóle zacząć? Jakie są największe trudności? Zapraszam do przeczytania wywiadu z Martą Polowczyk, Useme.
Luty to jeden z najlepszych momentów przejścia na emeryturę w 2026 r. Można zyskać więcej pieniędzy?
04 lut 2026

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Okazuje się, że są takie dwa momenty w roku, gdy przejście na emeryturę bardziej się opłaca. Jednym z nich jest miesiąc luty, tuż przed marcową waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych. Dlaczego?
Obowiązkowe szpilki, makijaż i malowanie paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy
04 lut 2026

Ubiór pracownika wpływa na wizerunek firmy. Czy zatem pracodawca może żądać noszenia szpilek, makijażu i malowania paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy na przykładzie Wyroku Sądu Najwyższego z 25 lutego 2025 r. (sygn. III PSKP 21/24).

REKLAMA

Emerytury czerwcowe 2026 - co czeka emerytów w tym roku? Oficjalny komunikat ZUS
04 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych. Świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków. Dla zdecydowanej większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.
MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
03 lut 2026

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć zatrudnienie w kluczowych dla gospodarki sektorach. Kto zyska?
Czy można jechać na urlop w czasie zwolnienia lekarskiego? Kontrola ZUS
03 lut 2026

Czasami zwolnienie lekarskie nie wymaga leżenia chorego. Jeśli pacjent może chodzić, zastanawia czy może udać się na odpoczynek wyjazdowy. W związku z tym powstaje pytanie: czy można jechać na urlop podczas zwolnienia lekarskiego?
L4: pacjent może chodzić - czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania w sprawie podatku?
03 lut 2026

Czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania od burmistrza w sprawie wyjaśnienia sprawy podatkowej? Co jeśli na zwolnieniu lekarskim widnieje adnotacja „pacjent może chodzić”? W tej niezwykle ciekawej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w przełomowym wyroku odniósł się do zasadności nałożenia kary porządkowej nałożonej na (chorego - przebywającego na L4) podatnika, który w czasie zwolnienia dostał wezwanie do stawienia się w urzędzie. Kto wygrał?

REKLAMA

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce? Nowe dane ZUS szokują
03 lut 2026

51,4 tys. zł brutto - tyle wyniosła najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat - wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Z kolei najniższa wypłacana kwota przez ZUS to 2 grosze i otrzymują ją dwie osoby. W marcu emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń.
Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
03 lut 2026

Większość pracowników pracujących hybrydowo przychodzi do pracy z jakiegoś powodu - gdy widzi w tym wartość. Czy dofinansowanie posiłków w pracy działa i pracownicy dobrowolnie wracają do biur?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA