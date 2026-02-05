Roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu i lutym 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie

Kadry i płace mają liczne obowiązki na przełomie roku. Do jednych z nich należą roczne obowiązki sprawozdawcze GUS (Z-06, Z-10). Co trzeba zrobić jeszcze w styczniu 2026 roku? Za późnienie grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

Obowiązki sprawozdawcze względem GUS

GUS podkreśla kluczową rolę sprawozdawczości statystycznej w funkcjonowaniu państwa. Dane pozyskiwane od firm, organizacji oraz gospodarstw domowych stanowią fundament dla decyzji gospodarczych, polityki społecznej i analizy trendów rynkowych. Statystyka publiczna to coś więcej niż liczby – to narzędzie pozwalające zrozumieć kondycję kraju i planować jego przyszłość. Rzetelne sprawozdania są niezbędne do tworzenia dokładnych zestawień, które służą zarówno administracji rządowej, jak i sektorowi prywatnemu oraz naukowemu.

Dane gromadzone przez GUS pozwalają uzyskać pełny obraz sytuacji społeczno-gospodarczej Polski. Są one wykorzystywane do:

Planowania polityki państwa: Rząd i samorządy podejmują kluczowe decyzje w oparciu o twarde dane dotyczące demografii, gospodarki i infrastruktury.

Monitorowania stabilności rynkowej: Analizy cen producentów (inflacja), poziomu produkcji czy inwestycji pozwalają na szybką reakcję na zmiany rynkowe.

Analizy rynku pracy: Statystyki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń są punktem odniesienia dla przedsiębiorców i pracowników.

Proces zbierania informacji ma ściśle określone priorytety, do których należą:

Tworzenie rzetelnych zestawień: Od zatrudnienia i produkcji po działalność badawczo-rozwojową (B+R). Dostarczanie wiedzy obywatelom: Udostępnianie danych naukowcom, mediom i społeczeństwu w celu budowania świadomości ekonomicznej. Porównywalność danych: Monitorowanie zmian w czasie, co pozwala na identyfikację trendów długofalowych. Doskonalenie metodologii: Badania jakościowe pozwalają na zwiększanie precyzji przyszłych analiz.

Roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w kadrach – styczeń i luty 2026

Warto przypomnieć, że przekazywanie danych jest obowiązkowe dla wylosowanych podmiotów gospodarczych, organizacji oraz – w wybranych przypadkach – gospodarstw domowych. Każda wypełniona ankieta lub sprawozdanie to bezpośredni wkład w tworzenie transparentnego i dobrze zarządzanego państwa.

W styczniu 2026 r. kadrowcy maja wiele obowiązków sprawozdawczych, a do nich należy także sprawozdawczość dla GUS. Roczne sprawozdania GUS w kadrach dotyczą głównie wybranych firm, najczęściej spotykane to:

Z-03 (Kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach): Dane o liczbie pracujących, strukturze zatrudnienia, wynagrodzeniach.

Z-05 (Kwartalne sprawozdanie o popycie na pracę): Informacje o wolnych miejscach pracy.

Z-10 (Roczne sprawozdanie o warunkach pracy): Dane dotyczące warunków pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych - składa się do 15 lutego 2026 r.

Z-06 (Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy): Sprawozdanie roczne, które czasem przekazuje się w formie bardziej szczegółowej na początku roku - składa się do 19 stycznia 2026 r. dla niektórych jednostek lub do 2 lutego 2026 r. dla większości przedsiębiorstw.

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze GUS - miesięczne

Obowiązki dodatkowe/miesięczne:

DG-1 (Meldunek o działalności gospodarczej): Dane o działalności firmy, termin do 5. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.

Ankiety Koniunktury (np. AK-P, AK-U/m): Dotyczą oceny sytuacji gospodarczej i planów przedsiębiorstwa, często w oparciu o dane kadrowe

Sprawdzenie obowiązku: Każda jednostka może sprawdzić listę przypisanych formularzy na stronie GUS po podaniu numeru REGON.

Terminy: Dokładne daty dla konkretnych formularzy w roku 2026 znajdują się w harmonogramie udostępnionym przez GUS w systemie sprawozdawczym.

Sankcje: Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego lub podanie nieprawdziwych danych podlega karze grzywny lub w skrajnych przypadkach ograniczeniu wolności.

Sprawozdania GUS - kary

Jakie kary można otrzymać za niezłożenie lub opóźnienie sprawozdania?

Grzywna: 200 zł do 5000 zł.

Podstawa prawna: Art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Jakie kary można otrzymać za podanie nieprawdziwych danych?

Grzywna: Także jest wymierzana.

Ograniczenie lub pozbawienie wolności: Do 2 lat.

Podstawa prawna: Art. 58 ustawy o statystyce publicznej.

Ponadto:

Podejście GUS: Urząd zazwyczaj najpierw kontaktuje się z podmiotem, wzywając do złożenia sprawozdania lub wyjaśnienia rozbieżności.

Konsekwencje dodatkowe: Niezłożenie sprawozdań może utrudnić uzyskanie przyszłych dotacji (np. związanych z ulgami B+R)

Warto sprawdzić wcześniej, jakie obowiązki sprawozdawcze dotyczą naszego przedsiębiorstwa i na czas wysłać formularze, co pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.