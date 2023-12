9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Ważne

W 2023 r. przypada 20. rocznica przyjęcia Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji. Tegoroczne obchody organizowane są pod hasłem: UNCAC at 20: Uniting the World Against Corruption. Wydarzenie ma na celu zbadanie obszarów, którymi należy się zająć, aby zapewnić dalsze wzmocnienie mechanizmu w nadchodzących latach.