Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO będzie można potwierdzić certyfikatem

„Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził Dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących. W oparciu o ten dokument będzie dokonywana akredytacja podmiotów certyfikujących, które będą weryfikować zgodność operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez administratorów i podmioty przetwarzające” – poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Na czym polega mechanizm certyfikacji?

Jak podkreśla Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO, dokument stanowi ważny krok w kierunku regulacji mechanizmów certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych.

„W ramach certyfikacji oceniana jest zgodność operacji przetwarzania danach osobowych z kryteriami certyfikacji, zatwierdzonymi przez organ nadzorczy” - podkreśla Jakub Groszkowski,

Certyfikacja ma na celu zwiększenie przejrzystości i poprawę przestrzegania norm ochrony danych osobowych. Co istotne, będzie się to odbywało z uwzględnieniem specyfiki danej branży. Podmioty certyfikujące będą przyznawały certyfikaty ubiegającym się o to firmom z konkretnych sektorów.

„Mechanizmy certyfikacji, w tym kryteria certyfikacji, mogą być opracowane przez podmioty chcące uzyskać certyfikację zgodnie z wymaganiami charakterystycznymi dla poszczególnych branż. Musimy mieć świadomość, że zastosowanie uniwersalnych zasad ochrony danych osobowych nie zawsze jest wystarczające. Często potrzebne są wskazówki uwzględniające specyfikę danej branży. Takie szczegółowe kryteria sprawdzone przez podmiot certyfikujący pomogą skuteczniej chronić dane osobowe, a na tym nam wszystkim zależy” - powiedział Zastępca Prezesa UODO.

Kto będzie dokonywał certyfikacji?

Jak informuje urząd, w Polsce certyfikacji będą dokonywały akredytowane podmioty certyfikujące posiadające akredytacje udzielane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Akredytacja będzie odbywała się na podstawie normy ISO/IEC 17065/2012 oraz wcześniej wspomnianych dodatkowych wymogów.

Ważne Zatwierdzenie tego dokumentu nie oznacza jednak, iż podmioty zainteresowane udzielaniem certyfikacji mogą już dziś występować do PCA z wnioskiem o akredytację, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

„Pierwszym krokiem musi być stworzenie przez rynek mechanizmów certyfikacji, w tym kryteriów certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5 RODO, gdyż akredytacja będzie dokonywana w ramach konkretnego mechanizmu certyfikacji” – czytamy w komunikacie urzędu.

„Certyfikacja to niezmiernie ważny element regulacji ochrony danych osobowych. Podmioty, które otrzymają certyfikat dostają potwierdzenie, że procesy przetwarzania danych osobowych realizowane w ramach ich działalności są zgodne, od strony operacyjnej, z wymogami organu nadzorującego i certyfikowane w ramach konkretnej specyfiki ustalonej przez akredytowany podmiot w ramach certyfikatu branżowego. To swojego rodzaju znak jakości przyznawany dla procesu ochrony danych osobowych. Muszę tu jednak podkreślić, że podmioty posiadające ważny certyfikat nie będą mogły liczyć na ulgowe traktowanie przez UODO i w przypadku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych będą w stosunku do nich stosowane standardowe procedury kontroli.” - zapewnia Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO.

Ważne Posiadanie certyfikatu będzie dobrowolne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/427.

Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych