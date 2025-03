Przerwa w pracy przy komputerze 15 min. plus 5 min. po każdej godzinie. Pracodawcy grozi wysoka grzywna [Kodeks pracy]

Przerwa w pracy 8-godzinnej przy komputerze: po ilu godzinach przysługuje? Ile trwają przerwy w pracy określone w Kodeksie pracy? Ile w sumie przerw należy się pracownikowi? Czy pracodawca musi ich udzielać? Co jeśli tego nie robi?

Przerwy w pracy - Kodeks pracy 2025

Nie tylko czas faktycznie wykonywanej pracy, ale też częstotliwość i długość przerw w pracy regulowane są w przepisach prawa pracy. W art. 134 Kodeksu pracy ustalono przerwy wliczane do czasu pracy pracownika. Zasadą jest, że liczba dozwolonych przerw w czasie dnia pracy uzależniona jest od dobowego wymiaru czasu pracy obowiązującego w tym konkretnym dniu. Zgodnie z powyższym przyznaje się:

jedną 15-minutową przerwę przy pracy od 6 do 9 godzin na dobę,

dwie 15-minutowe przerwy przy pracy powyżej 9 godzin do 16 godzin na dobę,

trzy 15-minutowe przerwy przy pracy powyżej 16 godzin na dobę.

Przerwy w pracy - Kodeks pracy

Jak należy korzystać z przerw w pracy?

Jak sama nazwa wskazuje przerwy wykorzystuje się w trakcie dnia pracy. Nie można traktować tych 15 minut jako powód do wcześniejszego wyjścia z pracy lub przyjścia na późniejszą godzinę. Pracodawca musi pamiętać, że udzielanie przerw w pracy zgodnie z przepisem kodeksowym należy do obowiązków pracodawcy. Brak przerw w pracy ponad 6 godzin na dobę to naruszenie przepisów o czasie pracy. Pracodawca popełnia wówczas wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W art. 281 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy czytamy, że grozi za to kara grzywny od 1000 do 30000 zł.

Ważne Pamiętajmy, że pracodawca zawsze może ukształtować sytuację pracownika korzystniej niż przewidują to przepisy Kodeksu pracy, ale nigdy mniej korzystnie. Oznacza to, że może przewidzieć dłuższe przerwy w czasie pracy albo większą ich liczbę. Nie może jednak nie udzielać ich wcale, mniej albo w krótszym wymiarze niż przewidują to przepisy kodeksowe.

Godzina przerwy w pracy

Oprócz przerw wliczanych do czasu pracy (a wiec takich, za które przysługuje wynagrodzenie) pracodawca może ustalić również przerwę niewliczaną do czasu pracy. Stanowi o tym art. 141 Kodeksu pracy. Chodzi o 60-minutową przerwę służącą do spożycia posiłku lub załatwienia spraw osobistych. Przerwę godzinną w czasie pracy ustanawia się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Można to zrobić także w umowie o pracę, gdy pracodawcy nie obejmuje układ zbiorowy pracy i nie musi ustalać regulaminu pracy.

Przerwa w pracy przy komputerze - rozporządzenie

Praca przy komputerze uprawnia do kolejnych przerw w pracy, ale nie przewidują ich przepisy KP, lecz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Osoby pracujące przy monitorach ekranowych mają prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy. Podsumowując, osoba pracująca przy komputerze 8 godzin dziennie ma prawo do jednej 15-minutowej przerwy w pracy oraz siedem 5-minutowych przerw po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym. Wszystkie te przerwy wliczają się do czasu pracy, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

Przerwa w pracy przy komputerze - przepisy prawa pracy