Jak wypadają Zielone Świątki w 2024 roku? Czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła? Czy w Zielone Świątki sklepy są otwarte? Czy 19 maja 2024 to niedziela handlowa? Jak wypada Boże Ciało w 2024 roku?

Jak wypadają Zielone Świątki w 2024 roku?

W 2024 r. Zielone Świątki wypadają 19 maja (niedziela). Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, ale jednocześnie jest to też niedziela.

Czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła?

Tak, ze względu na to, że Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) to święto nakazane, uczestnictwo we Mszy Świętej jest obowiązkowe i katolicy powinni tego dnia pójść na mszę.

Czy w Zielone Świątki sklepy są otwarte?

Nie, w Zielone Świątki sklepy nie będą otwarte.

Jak wypada Boże Ciało w 2024 roku?

W 2024 r. Boże Ciało wypada 30 maja (czwartek). Jeszcze w maju będzie kolejny długi weekend. Wystarczy więc wziąć wolne 31 maja (piątek) i można mieć 4 dni wolnego od pracy. Wówczas wolne będzie: 30 maja, 31 maja, 1 czerwca (Dzień Dziecka), 2 czerwca.

Czy w Boże Ciało sklepy są otwarte?

Nie, w Boże Ciało sklepy nie będą otwarte. Jest to święto, dzień ustawowo wolny od pracy, w tym dla pracowników handlu.

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła?

Tak, ze względu na to, że Boże Ciało to święto nakazane, uczestnictwo we Mszy Świętej jest obowiązkowe i katolicy powinni tego dnia pójść na mszę.

Dni wolne od pracy 2024

W 2024 r. jest 13 dni ustawowo wolnych od pracy.

1 stycznia – Nowy Rok;

6 stycznia – Święto Trzech Króli;

pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

drugi dzień Wielkiej Nocy;

1 maja – Święto Państwowe;

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;

pierwszy dzień Zielonych Świątek - 19 maja 2024 r. (niedziela);

dzień Bożego Ciała - 30 maja 2024 r. (czwartek);

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czas pracy: maj 2024

W maju 2024 r. wypada 160 godzin pracy. Jak obliczyć czas pracy w maju?

mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w miesiącu;

dodajemy do otrzymanego wyniku iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w danym miesiącu;

od otrzymanego wyniku odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w tym miesiącu.