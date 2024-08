8 na 10 kandydatów woli wiedzieć o odrzuceniu CV niż pozostać bez odpowiedzi od pracodawcy. Taka informacja, mimo że negatywna, pozwala ruszyć dalej z procesem poszukiwania pracy. Jakie są wyniki badania w ramach kampanii "Nikt nie powinien być w zawieszeniu, kiedy wysyła CV i czeka na odpowiedź"?

Kandydaci wolą wiedzieć o odrzucenie CV niż pozostać bez odpowiedzi

Najważniejsze informacje:

● 49% badanych odczuwa stres związany z procesem rekrutacyjnym. To najczęstsza wskazywana emocja.

● 38% badanych jako najtrudniejszy moment procesu rekrutacyjnego wskazało oczekiwanie na informację zwrotną od pracodawcy po wysłaniu CV.

● Kolejne 38% badanych wskazało, że trudnym momentem jest dla nich oczekiwanie na decyzję o ewentualnym zatrudnieniu.

● 82% badanych wskazuje, że jak najszybciej chcą się dowiedzieć, czy mają szansę w danej rekrutacji.

● 8 na 10 badanych preferuje dostać informację o odrzuceniu CV, niż żadnej wiadomości.

● 77% badanych uważa, że informacja o odrzuceniu pozwala im ruszyć dalej i aplikować na kolejne oferty.

Emocjonalny rollercoaster – taki obraz procesów rekrutacyjnych wyłania się z odpowiedzi badanych przez Pracuj.pl Polaków. W czasie rekrutacji jest wiele trudnych momentów, jednak pojawiają się także te dobre, aktywizujące emocje, jak nadzieja, ciekawość czy optymizm. Dla odpowiadających jedno jest wspólne – jako trudny moment wskazują oczekiwanie. Najpierw na pierwszy kontakt, następnie na decyzję o potencjalnym zatrudnieniu. Aż ponad 8 na 10 badanych wskazuje, że preferują otrzymać wiadomość o odrzuceniu CV, niż nie dostać żadnej wiadomości. Niemal tyle samo badanych przyznaje, że informacja o odrzuceniu CV pozwala im ruszyć dalej i aplikować na kolejne oferty.

Nikt nie powinien być w zawieszeniu, kiedy wysyła CV i czeka na odpowiedź

Wiedząc, z czym na co dzień mierzą się kandydaci, serwis Pracuj.pl zainicjował kampanię „Nikt nie powinien być w zawieszeniu, kiedy wysyła CV i czeka na odpowiedź.”. W ramach kampanii w czerwcu tego roku przeprowadzono badanie na próbie 1500 Polaków, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z rekrutacją.

W ramach kampanii w Pracuj.pl wprowadzone zostało także usprawnione rozwiązanie będące technologiczną odpowiedzią na wyzwania firm w zakresie udzielania feedbacku kandydatom. Rozwiązanie pozwala na oznaczanie aplikacji statusami, filtrowanie kandydatów według oznaczeń, sprawne zmienianie statusów w zależności od potrzeb oraz umożliwia udzielanie feedbacku – również w sposób częściowo zautomatyzowany.

Z badania wynika, że stres i niepewność to emocje, które w największym stopniu towarzyszą respondentom w niemal każdym etapie procesu rekrutacyjnego. Polki i Polacy odczuwają poza nimi głównie nadzieję, ale już znacznie rzadziej inne, pozytywniejsze i bardziej aktywizujące emocje jak optymizm czy entuzjazm.

-W obliczu emocji, jakie kandydaci odczuwają podczas rekrutacji, pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie tych procesów z najwyższym poziomem uwagi i szacunku. Stres i niepewność towarzyszące kandydatom mogą wpływać na ich zachowanie i wyniki, dlatego istotne jest, aby pracodawcy tworzyli środowisko rekrutacyjne, które minimalizuje te negatywne emocje. Dbałość o empatyczne podejście oraz klarowność komunikacji może nie tylko poprawić doświadczenie kandydatów, ale również zwiększyć szanse na przyciągnięcie najlepszych talentów. Pracodawcy, którzy traktują proces rekrutacji w ten sposób, budują pozytywny wizerunek firmy, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do lojalności i zaangażowania nowych pracowników – mówi Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

Spośród czterech głównych emocji odczuwanych w procesie rekrutacyjnym dwie są negatywne: stres i niepewność, a dwie pozytywne: ciekawość oraz nadzieja. Około 1/4 osób odczuwa również optymizm i adrenalinę.

49% badanych Polaków odczuwa stres związany z procesem rekrutacyjnym do potencjalnej pracy – jest to najczęściej wskazywana przez respondentów emocja. Jeszcze częściej stres (56%) oraz bezradność (13%) odczuwają osoby niemające aktualnie pracy. W tej grupie rzadziej w porównaniu do osób pracujących odczuwana jest ciekawość (29%) i adrenalina (13%), entuzjazm (8%) i irytacja (3%).

Rozmowa rekrutacyjna najtrudniejsza dla kandydatów

Bez wątpienia w odczuciach Polaków najtrudniejszym etapem jest rozmowa rekrutacyjna – wskazuje na nią 1/3 respondentów, a przeszło 6 na 10 badanych wskazuje ten moment jako jeden z trzech najtrudniejszych. Najrzadziej też wskazujemy rozmowę rekrutacyjną jako najłatwiejszy etap procesu rekrutacyjnego.

W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej to przede wszystkim stres i fakt, że trzeba się na niej dobrze zaprezentować, są tymi czynnikami, które sprawiają, że jest ona najbardziej wymagającym etapem.

Kolejne elementy wskazywane jako największe wyzwanie są związane z oczekiwaniem. 38% badanych jako najtrudniejszy moment procesu rekrutacyjnego wskazało oczekiwanie na informację zwrotną od pracodawcy po wysłaniu CV. Kolejne 38% badanych wskazało, że trudnym momentem jest dla nich oczekiwanie na decyzję o ewentualnym zatrudnieniu (z mniejszą liczbą osób określającą ten element jako najtrudniejszy ze wszystkich).

Z badania wynika, że oczekiwanie na informację zwrotną po wysłaniu CV wiążę się z samym faktem czekania i ryzykiem, że nie dostanie się żadnej odpowiedzi (czyli wysiłek poszedł całkowicie na marne), a kolejno przede wszystkim z poczuciem niepewności i stresu. Te same czynniki sprawiają, że trudne jest również oczekiwanie na decyzję o zatrudnieniu, już po przejściu wszystkich etapów rekrutacji.

-Dla wielu kandydatów oczekiwanie na decyzje rekrutacyjne jest jednym z najtrudniejszych momentów podczas poszukiwania nowej pracy. Czas, jaki mija od momentu złożenia CV do otrzymania informacji zwrotnej, a następnie od rozmowy kwalifikacyjnej do decyzji o potencjalnym zatrudnieniu, może być pełen niepewności i napięcia. Dlatego niezwykle istotne jest, by pracodawcy zdawali sobie sprawę z tego, jak ważna jest transparentność i komunikacja w tym okresie. Regularne informowanie kandydatów o statusie ich aplikacji oraz jasno określone terminy mogą znacząco zredukować poziom stresu i poprawić ogólne doświadczenie rekrutacyjne. Taka dbałość o cały proces wpływa także na wizerunek samej organizacji, co docelowo może poprawić jakość rekrutacji w przyszłości, a także sprzyjać retencji. Mamy nadzieję, że udoskonalone przez Pracuj.pl narzędzie służące do oznaczania statusów aplikacji przyczyni się do budowania kultury feedbacku w polskich firmach – dodaje Alina Michałek, Ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.

Przeglądanie ofert pracy najłatwiejsze dla kandydatów

Dla przeciwwagi najłatwiejszym elementem wskazywanym przez respondentów badania Pracuj.pl jest przeglądanie ofert. Nieco ponad ¼ badanych wskazuje ten moment jako zdecydowanie najłatwiejszy ze wszystkich wyszczególnionych etapów procesu rekrutacyjnego.

Jednak także w przypadku aplikowania na wybraną ofertę pojawiają się pewne trudności. Wśród nich badani wskazują między innymi fakt, że ciężko jest wybrać konkretną ofertę, a także wątpliwości czy praca, do której aplikują okaże się odpowiednia. Pojawiają się również kwestie związane ze strachem o zmianę pracy, brak wiary we własne umiejętności oraz to, że ofert jest dużo, w części z nich brakuje informacji lub trudno jest wybrać tę, na którą najbardziej chcemy aplikować.

Część kandydatów wskazuje także na obawy związane z tym, że sam proces rekrutacyjny jest fałszywy – czyli taki, w którym z góry nie zakłada się, że się kogoś zatrudni, a proces odbywa się w innym celu.

Informacja o odrzuceniu CV bardzo ważna dla kandydatów

Badani najczęściej odczuwają pozytywne emocje, gdy dostają informację zwrotną na temat tego, co dzieje się aktualnie z ich CV, bez względu na to, jaka jest to decyzja. Takiego zdania jest co piąta osoba. Polscy pracownicy, nawet jeśli czują stres czy zdenerwowanie (np. w przypadku odmowy), to jednak pozytywnie czują się z faktem, że otrzymują feedback do swojej aplikacji.

82% badanych wskazuje, że jak najszybciej chcą się dowiedzieć, czy mają szansę w danej rekrutacji. 8 na 10 respondentów deklaruje, że preferują dostać informację o odrzuceniu CV, niż zostać bez żadnej informacji zwrotnej. 77% badanych z kolei jest zdania, że informacja o odrzuceniu CV pozwala im ruszyć dalej i aplikować na kolejne oferty.

Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom aplikującym do pracy jest kluczowym elementem profesjonalnego procesu rekrutacyjnego i służy każdej ze stron. Pozostawianie kandydatów w niepewności może prowadzić do frustracji i negatywnego postrzegania organizacji, co w dłuższej perspektywie może wpłynąć na zdolność przyciągania najlepszych talentów. Transparentność i otwarta komunikacja na każdym etapie rekrutacji są nieodzownymi elementami budowania pozytywnych relacji z potencjalnymi pracownikami oraz umacniania marki pracodawcy.