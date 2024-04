Dlaczego warto zatrudniać pracowników z autyzmem?

Prawo do odpoczynku dzieci - prace domowe "po nowemu". Od 1 kwietnia 2024 r. w zakresie niezadawania prac domowych w szkołach podstawowych w klasach I-III. obowiązuje nowe rozporządzenie (w pozostałym zakresie przepisy wchodzą w życie we wrześniu 2024 r.). Minister Edukacji Barbara Nowacka na konferencji w dniu 3 kwietnia 2024 r. podkreślała stanowczo, że: "Przecież tak, jak każdy dorosły człowiek, młody człowiek też potrzebuje odpoczynku.". Można więc powiedzieć, że konieczne jest wdrożenie w stosunku do młodych osób zasady: learn life balance - per analogiam - jak w stosunku do pracowników work life balance.