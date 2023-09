SoDA Conference 2023: Jakie wyzwania czekają polski sektor IT w 2024 roku

Nowe wyzwania i pojawiające się możliwości to „stałe” elementy w niezwykle zmiennym świecie biznesu, a sektor technologiczny nie jest w tym odosobniony. Po stronie wyzwań należy wskazać przede wszystkim czynniki ekonomiczne i geopolityczne, ale również wspomniana AI, budząca też obawy wśród pracowników. W jaki optymalny sposób wykorzystać nowe możliwości, jakie daje nam technologia i zminimalizować wpływ czynników negatywnych na rozwój polskiego IT? Jak adaptować się do zmian? Gdzie szukać nowych możliwości na zbudowanie solidnego i konkurencyjnego biznesu IT? Te oraz wiele innych tematów będzie omawianych już na początku października, podczas zbliżającej się SoDA Conference 2023.

Z jednej strony od prawie dekady możemy zaobserwować postępującą cyfryzację na coraz większą skalę. Z drugiej jednak – od kilku miesięcy bardzo dynamiczny rozwój i wzrost popularności rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI), po które chętnie sięgają organizacje na całym świecie.

Jak branża IT odnajduje się w czasach kryzysów i niepewności

– Branża IT jest wyjątkowo chłonna na zmiany rynkowe – z tego względu przez lata nauczyliśmy się elastyczności i szybkiej adaptacji do nowości – ocenia Bartosz Majewski, założyciel i prezes SoDA oraz prezes Codibly. – Na konferencji SoDA porozmawiamy m.in. o tym, jak odnaleźć się w czasach kryzysów i niepewności.

Podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 4–5 października w Warszawie, przedstawiciele z branży technologicznej będą rozmawiali o możliwych strategiach zarządzania zmianą w sektorze IT oraz perspektywach branży w 2024 r. Eksperci odniosą się do zagadnień związanych z różnymi obszarami działalności, m.in. rozwoju biznesu i generowania przychodów oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Poruszane będą tam tematy, takie jak m.in.: co kształtuje przyszłość branży IT, jak odnaleźć się w czasach kryzysu i niepewności, jakie są tajemnice udanych fuzji i przejęć, o czym należy pamiętać, decydując się na ekspansję na rynki zagraniczne – amerykański, nordycki i niemiecki, czy jak komunikować trudne decyzje w firmie i na zewnątrz. Podczas SoDA Conference nie zabraknie również tematów związanych z nowymi możliwościami, ale i wyzwaniami wynikającymi z popularyzacji sztucznej inteligencji.

Rewolucja AI – szanse dla organizacji, ale i wyzwania

Sztuczna inteligencja (AI), przez lata postrzegana jako technologia przyszłości, staje się bez dwóch zdań jednym z największych motorów napędowych zmian w świecie IT. Jak podaje KPMG w swoim badaniu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu” z 2023 r., 15 proc. organizacji korzysta już teraz z AI, a kolejne 13 proc. planuje wdrożyć rozwiązania o nią oparte do końca br. Goldman Sachs natomiast prognozuje (AI investment forecast to approach $200 billion globally by 2025, Goldman Sachs), że inwestycje w AI mogą do 2025 r. osiągnąć poziom nawet 200 mld. dolarów i obejmą one nie tylko te związane bezpośrednio z technologią, ale również sprzętem oraz kapitałem ludzkim. Z kolei według badania zleconego przez Amazon Web Services (AWS), przyspieszenie wdrażania technologii, takich jak chmura i sztuczna inteligencja, potencjalnie mogłoby uruchomić w Polsce 490 mld zł w wartości ekonomicznej, co stanowi równowartość 21 proc. obecnej gospodarki naszego kraju (Badanie „Unlocking Europe's Digital Potential” przygotowane przez Public First na zlecenie AWS).

Autopromocja Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy Kup książkę: Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy

Dla sektora IT popularyzacja tego obszaru jest szansą na rozwój ekonomiczny i kompetencyjny, dającym nowe możliwości w zakresie automatyzacji procesów i codziennych działań. Jednak powszechność AI budzi też pewne obawy – głównie związane z wpływem na rynek pracy czy powstanie nowych zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W trakcie SoDA Conference eksperci poruszą tematy, takie jak efektywne wdrożenie i odkrywanie nisz dla sztucznej inteligencji, wnioski z projektu AI ACT i wpływ rozporządzenia na sektor technologiczny czy rola automatyzacji i AI a przyszłość rynku pracy IT. Ważnym punktem w agendzie wydarzenia będzie też omówienie wniosków z pierwszego raportu opracowanego przez członków powołanej w lipcu br. SoDA AI Research Group, dotyczącego AI i Generative AI w polskim sektorze publicznym.

Polscy i międzynarodowi eksperci

Silną stroną SoDA Conference 2023 jest program wydarzenia, poruszający najistotniejsze tematy z punktu widzenia polskiego sektora IT, które będą omawiane przez ekspertów ze świata technologicznego. Wśród zagranicznych gości znajdą się m.in. Edmond Cunningham z Cmaetron LLC, który posiada 30-letnie doświadczenie jako ekspert, doradca w branży IT w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz Michael Murray, CEO Power Technology, ekspert w obszarze energii odnawialnej z bogatym doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu na amerykańskim rynku technologicznym. Grono keynote speakerów zamknie Mikko Virtanen z fińskiej firmy Agileday, który podzieli się swoją wiedzą o prowadzeniu globalnego biznesu konsultingowego i rozwoju na rynkach skandynawskich.

– Zaprosiliśmy międzynarodowych gości, którzy dodatkowo podzielą się doświadczeniem ze swoich krajów i ze swojej perspektywy opowiedzą, jak najlepiej rozpocząć działania na rynkach zagranicznych. To, co na stałe wpisało się w tradycję SoDA Conference to duża dawka networkingu i rozmów kuluarowych, podczas których nie tylko kontynuujemy dyskusje ze sceny, ale też rozmawiamy o trendach i bieżących problemach czy wyzwaniach – dodaje Bartosz Majewski.

Autopromocja Termin na przejście z telepracy na pracę zdalną wygasa 7 października 2023 r. Pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę powinni wdrożyć wobec nich nowe zasady. Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

– Podczas mojego wystąpienia na konferencji SoDA w Warszawie będę miał okazję podzielić się doświadczeniami JetBrains w zakresie współpracy z AWS na różnych poziomach, m.in. skalowania oferty SaaS i innych. Głęboko wierzę, że historia JetBrains i AWS może zainspirować naszych przyjaciół w Polsce do wprowadzania innowacji, rozwijania i skalowania swoich biznesów – mówi Mikhail Vink, Global Marketing Programs Manager w JetBrains.

Tradycyjnie już, na koniec SoDA Conference odbędzie się uroczysta gala i wręczenie nagród SoDA Awards. Będą one przyznawane w kategoriach, takich jak np. wzrost przychodów z eksportu, projekty innowacyjne czy projekty, które wywarły pozytywny wpływ społeczny.