Refundacja okularów przez pracodawcę - jak często?

Jak często możliwa jest refundacja okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych przez pracodawcę? Czy uregulowanie w regulaminie refundacji raz na 4 lata jest dozwolone?

Refundacja okularów dla pracownika - kiedy?

Pytanie: Jak często pracownikowi zatrudnionemu przy monitorze ekranowym przysługuje refundacja okularów, bądź soczewek korekcyjnych?

Odpowiedź: Obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok dotyczy tych pracowników, którzy pracują przed ekranem przez 4h dziennie. Zatem w skierowaniu na badanie z medycyny pracy powinna być określona liczba godzin jaką dzienne dany pracownik spędza przed ekranem, tak by można było na tej podstawie właściwie ocenić konieczność używania okularów korekcyjnych.

Przepisy te zostały uchwalone już dosyć dawno, kiedy powszechne były jeszcze monitory crt (z lampą kineskopową). Od tej pory w użyciu masowym są laptopy, komputery stacjonarne podłączone do kilku ekranów równocześnie oraz smartfony, które również wykorzystywane są przez pracowników w celach służbowych.

Główny Inspektorat Pracy w grudniu 2012 r. uznał, że również „pracownicy zatrudnieni przy monitorach ekranowych komputerów przenośnych (laptopów) mogą być uznani za, tych, którym przysługuje refundacja okularów korygujących wzrok. Warunkiem jest, by laptop stanowił narzędzie pracy pracownika co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy”. Można to zatem traktować jako wskazówkę w skierowaniu pracownika na badania.

Okulary korekcyjne od pracodawcy raz na 4 lata?

Przepisy niestety nie mówią nic o częstotliwości refundowania zakupu okularów korekcyjnych. Wielu pracodawców, próbuje więc na własną rękę ujmować to w wewnętrznych regulaminach. Pojawiają się zatem zapisy, że pracownikowi refundacja przysługuje np. raz na dwa, bądź cztery lata. Okres 4 lat został zapewne wywiedziony stąd, że takie badanie okresowe, w przypadku osób pracujących przy monitorach ekranowych, przeprowadza się właśnie co cztery lata. Nie jest to jednak dobra praktyka, może bowiem zostać zakwestionowana.

Pogorszenie wzroku pracownika - skierowanie na badanie okresowe

Zdarzają się przypadki, kiedy pracownik podejrzewa, że praca przed ekranem nadwyrężyła jego wzrok i powoduje problemy z prawidłowym widzeniem. Wówczas ma prawo zwrócić się do pracodawcy o skierowanie go na badanie okresowe okulistyczne. Pracodawca powinien wystawić takie skierowanie, nawet jeśli termin badania okresowego wyznaczonego dla tego pracownika jeszcze nie nadszedł. Jeśli zaleceniem lekarza, po takim badaniu, będzie praca w okularach, powoduje to obowiązek pracodawcy do refundacji kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów. Co więcej specjalista medycyny pracy może uznać, że w danym przypadku (danego pracownika) kolejne badanie okresowe powinno nastąpić szybciej, niż wspomniane 4 lata. Tym samym taki pracownik nabywa prawa do refundacji częściej.