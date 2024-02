W dniu 9 lutego 2024 roku przypada Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą. Może rzeczywiście tego dnia warto skorzystać z innych, niż samochód czy autobus, środków komunikacji - ponieważ również dzisiaj mają miejsce protesty rolników w całym kraju, w około 250 miejscach. W Krakowie od dnia 1 marca 2024 r. ma powrócić miejska rowerowa kampania dla krakowskich pracowników "Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca...i tak w kółko". Termin na zgłoszenia dla pracodawców trwa do 12 lutego 2024 roku!

Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą



Szczególnie tego dnia, promowany jest zdrowy i ekologiczny tryb życia - nie tylko w stosunku do pracowników, ale i generalnie do całego społeczeństwa. Paradoksalnie tej Zielonej Energii i unijnej polityce bycia i życia eko - rolnicy mocno się sprzeciwiają. Pojawia się dwugłos, ale te sprawy trzeba wyważyć. Jeżeli chodzi o eko transport, to w wielu polskich miastach pracodawcy zachęcają swoich pracowników: zacznij zdrowo żyć! Sport, prawidłowa dieta i ograniczenie stresu to podstawa zdrowego życia. W interesie pracodawcy jest też to, aby pracownicy nie chorowali, byli efektywni i wydajni. Taka poranna przejażdżka do pracy rowerem może wzmocnić odporność organizmu, zapobiegać chorobom, pomóc radzić sobie pracownikom ze stresem, kształtować satysfakcjonujące samopoczucie. Jakie są działania prowadzone przez pracodawców promujące zdrowy styl życia? Szczegóły w artykule poniżej.

Rowerzyści popierają Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą

Rowerzyści popierają Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą. Jak nieustannie powtarzają zapaleni miłośnicy dwóch kółek: nie ma złej pogody na jazdę rowerem, są tylko źle ubrani rowerzyści. Dojazd do pracy rowerem zimą jest więc możliwy, trzeba tylko chcieć.

W Krakowie rusza program: "Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca...i tak w kółko"

Jak podaje krakowski Urząd Miasta od dnia 1 marca 2024 r. ma powrócić miejska rowerowa kampania dla krakowskich pracowników "Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca...i tak w kółko". Został już uruchomiony nabór do 8. edycji! Termin na zgłoszenia trwa do 12 lutego 2024 roku!

Ważne "Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca...i tak w kółko" Kampania potrwa od 1 marca 2024 r. do końca listopada 2024 r. - czyli paradoksalnie urząd, nie promuje już dojeżdżania do pracy rowerem zimą.

Rowerem do pracy - zgłoszenia przez krakowskich pracodawców do 12 lutego 2024 roku

Pracodawcy, którzy chcą przystąpić do akcji w 2024 roku: "Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca...i tak w kółko" powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jak podkreśla urząd w zakresie kampanii:

Prowadzimy ją w ramach działań na rzecz zrównoważonego transportu i mobilności, promując rower jako codzienny środek transportu wykorzystywany w trakcie podróży do i z pracy.

Kampania nie ma charakteru rekreacyjnego i sportowego.

Dedykujemy ją pracodawcom zatrudniającym na terenie Krakowa min. 50 osób, których pracownicy świadczą pracę co do zasady w sposób stacjonarny.

Bezwzględnym wymogiem udziału w akcji jest korzystanie z dedykowanego portalu, poprzez który pracownicy rejestrują się i zapisują swoje przyjazdy na rowerze do i z pracy.

Akcja nie rodzi zobowiązań finansowych wobec pracodawców.

Po kampanii rowerzyści zrezygnowali z dojazdu samochodem do pracy

Co do jesiennej akcji w 2023 r. urzędnicy podkreślają: "W akcji udział wzięło blisko 70 pracodawców. Przypomnijmy, że prowadziliśmy ją dla stosunkowo wąskiego grona z uwagi na testową formę kampanii. Mimo dość trudnego "pogodowo" listopada rowerzyści nie zawiedli i 800 osób dojeżdżało w jego trakcie do pracy na rowerze średnio co drugi dzień, wybijając na liczniku tym samym blisko 112 000 km. Niemal wszyscy uczestnicy otrzymali od nas atrakcyjne upominki. Tym samym zakończyliśmy krótką jesienną edycję. Jak co roku przeprowadziliśmy ankietę oceniającą akcję. Wzięło w niej udział prawie 900 osób. Ponad 70% respondentów stanowili zadeklarowani rowerzyści, ale 7% ankietowanych zdecydowało się zrezygnować z dojazdów samochodem do pracy na rzecz roweru właśnie dzięki naszej testowej kampanii. Przypomnijmy, że w przypadku kampanii w standardowym wymiarze w przeszłości odsetek ten wynosił co roku aż 20%. Blisko połowa ankietowanych przyjeżdżała do pracy na rowerze częściej dzięki naszej akcji niż w analogicznym okresie rok temu, a ponad 90% wszystkich respondentów stwierdziło, że zachęca ona do częstszego korzystania z roweru także w celach niezwiązanych z obowiązkami służbowymi.".