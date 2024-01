Co to CIOP i czym się zajmuje? To bardzo ważna instytucja dla systemu prawa pracy, a szczególnie dla pracowników i pracodawców w zakresie BHP. W dniu 17 stycznia 2024 r. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk spotkała się z kierownictwem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Co to CIOP i czym się zajmuje?

Centralny Instytut Ochrony Pracy to Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, która posiada osobowość prawną, a siedzibą jest m. st. Warszawa. Instytut jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Co ciekawe, wciąż obowiązuje ustawa ustanawiająca CIOP, której procesem legislacyjnym i wdrożeniem zajmowali się w tamtych czasach: Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut oraz Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz. Ustawa ma więc 74 lata.

Autopromocja

Zadaniem Instytutu jest prowadzenie i organizowanie, prac naukowo-badawczych z dziedziny ochrony pracy, a w szczególności:

organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych, dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy oraz środków technicznych i urządzeń zapobiegających chorobom zawodowym; koordynowanie planów prac innych placówek naukowo-badawczych oraz zakładów szkół wyższych w dziedzinach, w zakresie wyżej; współdziałanie z władzami: ochrony pracy, przemysłowymi, rolnymi, morskimi, leśnymi i służby zdrowia w zakresie określonym w pkt 1 oraz ze związkami zawodowymi.

Szczególnie ważne zadania dla CIOP to to, że prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz wdrażania ich wyników by eliminować lub ograniczać przyczyny wypadków przy pracy i choroby zawodowe. Jak podaje sam CIOP: Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Jakie są zadania CIOP?

Jak podaje sam CIOP, Do zakresu działania Instytutu należy

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacja innych zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programach wieloletnich prowadzenie innych niż określone w pkt. 1 badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także wdrażanie ich wyników do praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe, upowszechnianie wyników ww. prac, przez wydawnictwa, publikacje, konkursy, wystawy, konferencje naukowe, sympozja i seminaria, podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, tworzenie programów i pomocy edukacyjnych dla systemu edukacji narodowej oraz prowadzenie szkoleń i kształcenia podyplomowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania tych standardów, prowadzenie certyfikacji w zakresie uzyskanych akredytacji, a także certyfikacji innych wyrobów lub usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wykonywanie badań laboratoryjnych do celów certyfikacji, prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, własności przemysłowej i intelektualnej oraz współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą, opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz, wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący.

Zatrudnienie pracowników w CIOP

Ze względu na fakt, że CIOP jest instytucją, stosunek służbowy pracowników Instytutu (z wyjątkiem zatrudnionych na mocy umowy o pracę) jest publiczno-prawny. Do tego stosunku mają odpowiednie zastosowanie przepisy o państwowej służbie cywilnej. Tak więc, pracownicy CIOP podlegają przepisom uposażeniowym dla pracowników państwowych. Do pracowników naukowych Instytutu stosują się w tym względzie przepisy dotyczące państwowych pracowników nauki. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska. Instytut zatrudnia ponad 200 osób. W grupie tej są pracownicy naukowi, profesorowie, adiunkci, asystenci.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o spotkaniu z przedstawicielami CIOP

W dniu 17 stycznia 2024 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie zapoznawcze ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z kierownictwem Instytutu: dyrektorem Instytutu prof. Wiktorem Markiem Zawieską, wicedyrektorami oraz kierownikami zakładów naukowych i ośrodków. W trakcie spotkania ministra zapoznała się z najważniejszymi obszarami pracy Instytutu, a także zwiedziła laboratoria badawcze Państwowego Zakładu Pracy TECH-SAFE-BIO - Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego: laboratorium obciążenia termicznego, laboratoria fizjologii i wysiłku, laboratorium oceny obciążenia układu mięśniowo–szkieletowego, laboratorium diagnozy i adaptacji psychoruchowej, a także laboratorium badań sprawności psychoruchowej.