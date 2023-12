Praca przy monitorach ekranowych. Nowe przepisy to wyzwanie dla pracodawców. Na dostosowanie się do nowych wymogów mają czas do 17 maja 2024 r.

W jednej z największych sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać rozmowy pracowników, także z klientami przy okienkach - pracownicy mieli podpisywać na to zgody! Klientów aptek nie uprzedzano o nagrywaniu rozmów, a przecież informowali oni farmaceutów o swoich danych osobowych w tym stanie zdrowia. Co z RODO? Co z tajemnicą zawodową farmaceutów? Co z prawami pacjentów - klientów apteki? Możliwe, że doszło do wielu naruszeń prawa pracy, prawa do prywatności, praw pacjentów i ochrony danych. Naczelna Rada Aptekarska odpowiada, że: do Naczelnej Rady Aptekarskiej nie docierały oficjalne informacje na temat nieprawidłowości w aptekach ogólnodostępnych (...) w zakresie m.in. nagrywania rozmów personelu fachowego z pacjentami bez ich wiedzy.