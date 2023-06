Szczyt UE w sprawie BHP

W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze?

Szczyt UE w zakresie BHP

Szczyt w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), który odbył się w Sztokholmie był okazją do podsumowania strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 w ramach hasła: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy.

Szczyt w sprawie BHP miał na celu pogłębioną dyskusję:

o zmieniającym się rynku pracy, w związku z tzw. zieloną energią i nowymi "zielonymi" miejscami pracy (z powodu rezygnacji z wydobywania paliw kopalnych, dbania o klimat oraz prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju);

o transformacji cyfrowej w erze stosunków postindustrialnych

o skutkach kryzysu pandemicznego.

Polecamy: „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023

Jakie są wyzwania w zakresie BHP do 2027 r. w UE?

Wyzwania w zakresie BHP w UE do 2027 r. są następujące:

Po pierwsze, potrzebne są większe wysiłki ze strony wszystkich zainteresowanych stron w celu wdrożenia ram strategicznych do 2027 r., zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym, na przykład przyjmując ambitniejsze strategie krajowe w świetle ram UE lub opracowując praktyczne inicjatywy na rzecz realizacji wizji zerowej do zgonów związanych z pracą. Zagrożenia psychospołeczne i zdrowie psychiczne w pracy. Zmiana klimatu i jej wpływ na BHP. Potencjał sztucznej inteligencji i robotyki w zakresie tworzenia bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy dla wszystkich pracowników w UE.

Szczyt podsumowujący BHP potwierdza, że dyrektywa ramowa 89/391/EWG wraz z jej podejściem prewencyjnym stanowi złoty standard ochrony pracowników. Obejmuje ona wszystkie zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O czym jest dyrektywa ramowa 89/391/EWG?

Dyrektywa stanowi, że pracodawcy muszą:

Zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Obejmuje to ocenę zagrożeń i zapobieganie im, opracowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, a także zapewnienie odpowiedniego szkolenia pracownikom.

Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy.

Przedsięwziąć odpowiednie środki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, możliwości zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Ocenić zagrożenia dla określonych pracowników oraz zapewnić zastosowanie odpowiednich środków ochronnych.

Zapewnić pracownikom i/lub ich przedstawicielom wszystkie istotne informacje na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz podjętych środków zapobiegawczych.

Konsultować się z pracownikami i/lub ich przedstawicielami oraz angażować ich we wszystkie dyskusje na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał odpowiednie szkolenie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa odpowiednie do wykonywanej przez niego pracy.

Europejski filar praw socjalnych o BHP i inne akty UE

Zgodnie z zasadą 10 Europejskiego filaru praw socjalnych pracownicy mają prawo do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Mają oni prawo do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych, które umożliwia im przedłużenie ich uczestnictwa w rynku pracy. Do innych najważniejszych aktów prawnych UE co do BHP należą:

Wymagania w miejscu pracy (dyrektywa 89/654/EWG)

miejscu pracy (dyrektywa 89/654/EWG) Sprzęt roboczy (dyrektywa 2009/104/WE))

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) (dyrektywa 89/656/EWG)

Znaki bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dyrektywa 92/58/EWG)

Ręczne przemieszczanie ciężarów (urazy kręgosłupa) (dyrektywa 90/269/EWG)

Urządzenia wyposażone w monitory ekranowe (dyrektywa 90/270/EWG)

Ryzyko związane ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (dyrektywa 98/24/WE)

Narażenie na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (dyrektywa 2004/37/WE)

Narażenie na działanie azbestu w miejscu pracy (dyrektywa 2009/148/WE)

Narażenie na czynniki biologiczne w miejscu pracy (dyrektywa 2000/54/WE)

Zapobieganie zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej (dyrektywa 2010/32/UE)

Zagrożenia związane z atmosferą wybuchową (dyrektywa 1999/92/WE)

Ryzyko wynikające z drgań (dyrektywa 2002/44/WE)

Ryzyko wynikające z hałasu (dyrektywa 2003/10/WE)

Zagrożenia wynikające z pól elektromagnetycznych (dyrektywa 2013/35/UE)

Tymczasowe lub ruchome place budowy (dyrektywa 92/57/EWG)

Praca na statkach rybackich (dyrektywa 93/103/WE)

Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi (dyrektywa 92/91/EWG)

Co należy poprawić w zakresie BHP w UE?

Konieczne jest skuteczne wdrożenie strategicznych ram UE w zakresie BHP. Jak podaje UE w nadchodzących latach wymagana jest intensywna praca na następujących kluczowych zasadach: