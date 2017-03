Zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez opiekuna osoby niepełnosprawnej wprowadziła od 1 stycznia 2017 r. ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wspomniane uprawnienia przysługują osobom, które w związku ze śmiercią niepełnosprawnego członka rodziny utraciły prawo do jednego ze świadczeń przysługujących im z tytułu tej opieki, tj.:

● świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przewidzianych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518: ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60) albo

● zasiłku dla opiekuna przewidzianego w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2016 r. poz. 162: ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 972).

reklama reklama

Zobacz też: Indywidualne prawo pracy

Umożliwiając wymienionym osobom uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego, ustawodawca uznał, że dla celów spełnienia warunków do tych świadczeń okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia.

Okres sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną traktowany jest jak okres zatrudnienia.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Najpierw zasiłek dla bezrobotnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności mają możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (art. 71 w ust. 2 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Zgodnie z tym przepisem – do okresu 365 dni (w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację danej osoby w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej), uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych – zaliczany jest również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna. Zaliczenie tego okresu jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy osoba zainteresowana utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, a utrata tego prawa została spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka.

Zobacz również: Zasiłek dla bezrobotnych 2017

Pani Maria w połowie 2015 r. roku musiała zrezygnować z pracy w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorą niepełnosprawną córką. Z tego tytułu otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do tego świadczenia utraciła na początku stycznia 2017 r. w związku ze śmiercią córki. Pani Maria może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Do okresu 365 dni uprawniającego do uzyskania tego zasiłku ZUS zaliczy bowiem okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zobacz: Kalkulatory