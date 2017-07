Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od 1 lipca 2017 r.

Od 1 lipca 2017 r. zmianie uległa kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Dotychczas przed zajęciem z tego tytułu była chroniona kwota w wysokości 50% najniższej emerytury. Po zmianie ulega ona podwyższeniu do 75% najniższej emerytury.

Po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - potrąceniu z emerytur, rent i zasiłków podlegają należności ustalone na mocy tytułów wykonawczych, m.in.:

reklama reklama

● świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej,

● kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń, m.in. z tytułu zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,

● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych,

● należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,

● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

● kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów,

● kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego,

● kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

● zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej,

● zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

● odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Polecamy książkę: Świadczenia na rzecz pracowników – podatki, ZUS, ewidencja

Wolne od egzekucji są należności inne niż alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, do wysokości 50% kwoty najniższej emerytury lub renty, która obecnie wynosi 1000 zł, czyli kwota wolna od zajęcia to 500 zł. Kwota ta obowiązywała do 30 czerwca 2017 r.

W związku z nowelizacją ustawy emerytalnej od 1 lipca 2017 r. wolna od egzekucji należności innych niż alimentacyjne jest kwota stanowiąca 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł.

Od 1 lipca 2017 r. kwota wolna od potrąceń z zasiłków z tytułu należności innych niż świadczenia alimentacyjne, egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, wynosi750 zł.

Kwoty wolne od potrąceń z emerytur, rent i zasiłków w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Przy potrąceniu Kwota wolna od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. Kwota wolna od 1 lipca 2017 r. z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych 200 zł

(1000 zł x 20%) sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego 500 zł

(1000 zł x 50%) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 500 zł

(1000 zł x 50%) 750 zł (1000 zł x 75%) innych należności niż wskazane powyżej 600 zł

(1000 zł x 60%)

Krzysztof K. będący zleceniobiorcą ma prawo do zasiłku chorobowego za cały czerwiec 2017 r. w wysokości 940 zł brutto. Komornik zajął zasiłek z powodu niespłaconego kredytu na łączną kwotę 1000 zł. Do 30 czerwca 2017 r. komornik może zająć zasiłek do 25% kwoty brutto (235 zł), ale po zajęciu zleceniobiorcy musi pozostać nie mniej niż 50% najniższej emerytury, tj. 500 zł. Od 1 lipca 2017 r. zleceniobiorcy należy pozostawić 75% najniższej emerytury, tj. 750 zł.

Więcej na ten temat przeczytasz w MPPiU w numerze 23/2016 w artykule "Zmiany w zakresie potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłków".

Podstawa prawna:

● art. 1-2 ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. z 2016 r. poz. 2036

● art. 139, art. 140 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 887; ost.zm. Dz.U. z2017 r. poz. 715

● art. 833 § 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 768

Autor: dr Katarzyna Kalata - ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z 14-letnim doświadczeniem w działach personalnych, wieloletni kierownik działu personalnego, audytor i szkoleniowiec