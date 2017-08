Praca tymczasowa a zasiłek macierzyński

Kiedy pracownica agencji pracy tymczasowej nabędzie prawo do zasiłku

Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. W kwietniu br. wydaliśmy pracownicy skierowanie do pracy na okres od 1 kwietnia do 31 lipca 2017 r. Nowe regulacje w zakresie przedłużania umowy do dnia porodu obowiązują od 1 czerwca br. Czy umowa o pracę naszej pracownicy, która jest obecnie w 6. miesiącu ciąży, przedłuży się do dnia porodu? Czy powinniśmy wypłacić zasiłek macierzyński za 1 dzień i wówczas przekazać dokumenty do ZUS?

Tak. Umowa o pracę Państwa pracownicy przedłuży się do dnia porodu. Nie muszą Państwo wypłacać zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień. Zrobi to ZUS, który będzie płatnikiem zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Szczegóły w uzasadnieniu.

W Państwa przypadku umowa o pracę pracownicy tymczasowej trwała 1 czerwca br. (została zawarta do 31 lipca 2017 r.). Licząc okres skierowania od 1 czerwca 2017 r., pracownica osiągnie 2-miesięczny minimalny okres, który pozwala na wydłużenie umowy do dnia porodu, tym bardziej że jest ona w 6. miesiącu ciąży. Oznacza to, że nowe przepisy objęły tę pracownicę.

Obowiązująca od 1 czerwca 2017 r. znowelizowana ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wśród licznych zmian mających na celu: ograniczenie nadużyć tej formy zatrudnienia, zapewnienie pracownikom tymczasowym większej ochrony oraz zobligowanie agencji do przestrzegania przepisów prawa pracy, wprowadziła zmiany dotyczące pracownic ciężarnych. Polegają one na zrównaniu sytuacji prawnej pracownic w ciąży zatrudnionych na umowy o pracę na czas określony na podstawie przepisów Kodeksu pracy i pracownic ciężarnych wykonujących pracę tymczasową na podstawie przepisów odrębnej ustawy. Od 1 czerwca 2017 r. w przypadku pracownic tymczasowych, których umowa o pracę uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, z mocy prawa następuje przedłużenie tej umowy do dnia porodu (zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy). Dzięki tej zmianie pracownica od dnia porodu nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z nowymi regulacjami do pracownicy tymczasowej mającej łączny, co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy. Łączny, co najmniej 2-miesięczny okres warunkujący przedłużenie umowy obejmuje:

okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, poprzedzającym zawarcie umowy o pracę, do której miałby mieć zastosowanie art. 177 § 3 Kodeksu pracy , lub

okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pracę, do dnia, w którym pracownica tymczasowa osiągnęła łączny, co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej.

Pracownica w 6. miesiącu ciąży ma umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej do 31 lipca 2017 r. Ze względu na to, że umowa trwała 1 czerwca br., ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Pracownica urodziła 29 sierpnia 2017 r. i od tego dnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca jest płatnikiem zasiłków, ale za 29 sierpnia 2017 r. nie wypłaci tego świadczenia. Powinien przekazać do ZUS dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku (wniosek o urlop macierzyński, akty urodzenia dziecka, "dawny' druk Z-3 lub zaświadczenie zawierające dane z druku ZUS Z-3), a ten wypłaci zasiłek za dzień porodu będący ostatnim dniem ubezpieczenia oraz będzie wypłacał zasiłek za okres po jego ustaniu.

W przypadku ciężarnych pracownic, których umowy trwały 1 czerwca 2017 r. i które miałyby się rozwiązać po upływie 3. miesiąca ciąży, mają zastosowanie nowe przepisy, przy czym przy ustalaniu łącznego, co najmniej 2-miesięcznego okresu skierowania do wykonywania pracy tymczasowej uwzględnia się okres takiego skierowania przypadający od 1 czerwca 2017 r., czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji (art. 10 nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych).

Do umowy o pracę, na podstawie której jest wykonywana praca tymczasowa, trwającej 1 czerwca 2017 r., przepis o przedłużeniu jej do dnia urodzenia dziecka (art. 177 § 3 Kodeksu pracy) stosuje się od dnia przypadającego bezpośrednio po osiągnięciu przez pracownicę tymczasową łącznego, co najmniej 2-miesięcznego okresu skierowania do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie takiej umowy, liczonego od 1 czerwca 2017 r.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Jeżeli więc pracownica urodzi dziecko w ostatnim dniu zatrudnienia i ubezpieczenia, nabędzie prawo do zasiłku od dnia porodu i po rozwiązaniu stosunku pracy (art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli pracodawca jest w danym roku płatnikiem zasiłków, powinien wypłacić zasiłek macierzyński za 1 dzień (dzień porodu), a potem przekazać sprawę jednostce ZUS, która będzie płatnikiem zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia. Jednak, jak wynika z komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej (pkt 371), w przypadku gdy umowa o pracę z pracownicą została przedłużona do dnia porodu na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy, a płatnik składek byłby zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za 1 dzień́, wypłaty zasiłku macierzyńskiego za cały okres może dokonać́ oddział ZUS.

