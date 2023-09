Czy za studenta płaci się składki na ZUS

Studenci szukają pracy nie tylko w wakacje, które właśnie kończą, ale i w trakcie roku akademickiego. Studenci do ukończenia 26. roku życia są chętnie zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla zleceniodawcy. Jakimi? Odpowiadamy.

Za studenta, który nie ukończył 26 lat nie trzeba opłacać składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to umów zlecenia i odnosi się zarówno do studentów dziennych, jak i zaocznych.

Umowa zlecenia ze studentem

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dotyczy osób do ukończenia 26. roku życia, które mają status studenta, a ten przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów do dnia złożenia egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów. Na zwolnienie z opłacania składek nie ma wpływu obywatelstwo ani narodowość studenta. A więc student–cudzoziemiec również będzie zwolniony z opłacania składek ZUS od umowy zlecenia.

Brak składek na ZUS to oszczędność dla zleceniodawcy, jednak ma też swoje minusy. Student na umowie zlecenia nie otrzyma zasiłku chorobowego, w przypadku niezdolności do pracy, ponieważ nie są za niego odprowadzane składki chorobowe.

Wraz z ukończeniem 26. roku życia student wykonujący umowę zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, dlatego musi zdecydować, czy opłacać składkę chorobową i zgłosić to zleceniodawcy na odpowiednim oświadczeniu.

Prawa studenta a status studenta

Zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym je ukończyła. Użyty w przepisach termin „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsamy z posiadaniem statusu studenta. Oznacza to, że za zleceniobiorcę, który nie skończył 26 lat, ale zakończył edukację na pierwszym stopniu studiów i jest on przed rozpoczęciem nauki na drugim stopniu studiów, należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Umowa o pracę ze studentem

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe w przypadku zawarcia umowy o pracę. W tym przypadku nie ma znaczenia wiek zatrudnionego studenta.

Umowa zlecenia ze studentem a renta rodzinna

Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej umowy –co do zasady – nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)