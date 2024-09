Komunikat ZUS. Ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych

Ulgi w spłacie składek do ZUS dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na ulgi w spłacie składek do ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek. Sprawdź, co należy zrobić, by otrzymać ulgę. Gdzie złożyć wniosek?