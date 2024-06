Podreperuj niską rentę wdowią środkami zmarłego męża z OFE i subkonta. Wypłata gwarantowana (udział w emeryturze zmarłego, limit trzech lat)

Zaniżenie kwoty renty wdowiej jest prawie pewne. Przez rok zamiast np. 1250 zł miesięcznie wdowa otrzyma 375 zł, a potem 500 zł (miesięcznie). Straci na tym prawie 10 000 zł. Nikt nie liczy na wyrównanie tej straty przez rząd. Jedyne co można zrobić to sprawdzić, czy wdowa nie ma prawa do udziału w części emerytury zmarłego męża. Źródło wypłaty OFE (subkonto i środki przeniesione na fundusz FUS). Ta wypłata gwarantowana to często około 30 000 zł (minus wysoki podatek 19% PIT) .

