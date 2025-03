W 2024 r. zgłoszono ponad 1 mln umów o dzieło. Jest to najniższa od początku istnienia rejestru liczba zgłaszanych umów o dzieło

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w 2024 r. zgłoszono prawie 1,4 mln umów o dzieło. Jest to dużo mniej umów niż w 2023 r. Jest to najniższa od początku istnienia rejestru liczba zgłaszanych umów o dzieło. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy tarczy antykryzysowej, które nakazują informować organ rentowy o umowach o dzieło zawartych po tej dacie.

W 2024 r. zgłoszono ponad 1 mln umów o dzieło

ZUS poinformował, że w 2024 r. do ZUS wpłynęło o 97,6 tys. mniej formularzy RUD i zgłoszono na nich o 235,1 tys. umów o dzieło mniej niż w 2023 r. W porównaniu do liczby złożonych formularzy do lat 2021-2022 r. spadek ten jest mniejszy – odpowiednio o 19,9 tys. oraz 49,5 tys. W porównaniu do lat 2021-2022 liczba zgłaszanych umów o dzieło do 2024 r. - widoczny jest duży spadek. Wynosi on kolejno 339,7 tys. oraz 319,2 tys.

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że najwięcej formularzy złożono - tak jak w roku poprzednim - w październiku. ZUS otrzymał 103,8 tys. RUD. Nie miało to jednak przełożenia na liczbę zgłaszanych umów. Największa liczba zgłoszonych umów przypadła na marzec 2024 r. Wtedy też zgłoszono 125,6 tys. umów. Najmniejsza liczba formularzy wpłynęła w sierpniu 2024 r. i wynosiła 83,8 tys. RUD, wtedy też zgłoszono 101,5 tys. umów.

Wykonawcy umów o dzieło

Mężczyźni stanowili 51,75 proc. wykonawców zgłaszanych na formularzach RUD w 2024 r. Prawie co czwarty wykonawca umowy o dzieło to osoba w wieku 30–39 lat. Umowy o dzieło były zawierane najczęściej na jeden dzień i na osiem dni. Z danych ZUS wynika, że najwięcej osób wykonywało umowy o dzieło zgłoszone w sekcji J – informacja i komunikacja – 82,3 tys. wykonawców (20,18 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się sekcje: M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 73,8 tys. wykonawców (18,10 proc.), R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 56,9 tys. wykonawców (13,95 proc.), P – edukacja – 50,3 tys. wykonawców (12,34 proc.) oraz S – pozostała działalność usługowa – 45,2 tys. wykonawców (11,07 proc.).

Umowy o dzieło z cudzoziemcami

5,29 proc. wszystkich wykonawców zgłoszonych w formularzach RUD stanowili cudzoziemcy. Liczba cudzoziemców wykazanych w formularzach RUD wyniosła ponad 19,3 tys. Najczęściej byli to obywatele Ukrainy (43,38 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Białorusi (28,46 proc.), na trzecim zaś obywatele Rosji (3,40 proc.). Liczba umów o dzieło zawartych z cudzoziemcami wyniosła 66,8 tys.. Było to 4,85 proc. wszystkich umów o dzieło zawartych w 2024 r. Choć liczba zgłaszanych umów o dzieło w 2024 r. jest najniższa od początku istnienia rejestru umów o dzieło, zanotowano niewielki wzrost odsetku umów o dzieło zawieranych z cudzoziemcami w porównaniu z rokiem poprzednim - podsumowano w komunikacie.