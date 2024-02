Okazjonalna praca zdalna. Pracodawca nie zapewni narzędzi pracy ani nie poniesie kosztów

Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika. Przepisy regulują ten rodzaj pracy zdalnej w sposób specyficzny. W szczególności zakres obowiązków, jakie obciążają pracodawcę jest węższy niż w pozostałych przypadkach pracy zdalnej.

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika złożony pracodawcy. Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Przepisy kształtują zakres obowiązków pracodawcy dotyczących okazjonalnej pracy zdalnej w sposób odmienny od pozostałych rodzajów pracy zdalnej.

Pracodawca nie musi zapewnić narzędzi pracy

Kodeks pracy stanowi, że w przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi, który pracuje w takim trybie materiałów i narzędzi pracy. W szczególności pracodawca nie musi zapewnić pracownikowi urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej.



Co za tym idzie, pracodawca zwolniony jest także z obowiązku zapewnienia pracownikowi, który wykonuje okazjonalną pracę zdalną instalacji narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Nie musi także zapewniać serwisowania takich narzędzi, ani ich konserwacji.

Pracodawca nie musi ponosić kosztów pracy zdalnej

Różnice pomiędzy okazjonalną pracą zdalną a innymi rodzajami pracy zdalnej nie ograniczają się do kwestii zapewnienia materiałów i narzędzi pracy oraz niezbędnego wyposażenia. W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca nie ma obowiązku pokrywania jakichkolwiek kosztów związanych z taką pracą.



Przede wszystkim pracodawca nie musi pokrywać kosztów związanych z instalacją narzędzi pracy niezbędnych do okazjonalnej pracy zdalnej; tak samo jest w przypadku serwisu czy konserwacji narzędzi używanych przy okazjonalnej pracy zdalnej.

Pracodawca nie musi ponadto pokrywać kosztów energii elektrycznej zużywanej przy wykonywaniu przez pracownika okazjonalnej pracy zdalnej, a także – kosztów usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej.



Przepisy zwalniają pracodawcę z obowiązku pokrycia innych niż wskazane wyżej kosztów, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem okazjonalnej pracy zdalnej.

Ważne Pracodawca może określić wspólnie z pracownikiem, że zapewni mu materiały i narzędzia pracy konieczne do okazjonalnej pracy zdalnej. Może także określić zwrot kosztów okazjonalnej pracy zdalnej. Może to nastąpić wyłącznie dobrowolnie, a pracownik nie ma prawa żądać od pracodawcy świadczeń rzeczowych ani pieniężnych związanych z okazjonalną pracą zdalną.

