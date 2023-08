Określenie zasad pracy zdalnej - trzy sposoby

W związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do swojego zakładu pracodawca ma obowiązek ustalić zasady jej wykonywania. W zależności od warunków wyróżnia się kilka sposobów unormowania pracy zdalnej w dokumentach wewnętrznych: porozumienie, regulamin, oraz polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna: porozumienie i regulamin

Zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca powinien określić w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli u pracodawcy działa więcej zakładowych organizacji związkowych to porozumienie należy zawrzeć ze wszystkimi z nich. W przypadku, gdy nie jest to możliwe pracodawca może uzgodnić treść porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, pod warunkiem, że każda z nich zrzesza co minimum 5% pracowników zatrudnionych przez pracodawcę.

Autopromocja

Omawiany przepis nie wskazuje terminu, w jakim pracodawca powinien wystąpić o zawarcie porozumienia do organizacji reprezentatywnych, jednakże aby móc skorzystać z tej procedury powinien tego dokonać w takim terminie, by udało się zawrzeć z nimi porozumienie przed dniem, w którym upłynie 30 dni od zaprezentowania projektu wszystkim organizacjom związkowym.

Po upływie ww. 30 dni pracodawca może określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie. Jedynym warunkiem jest to, że powinien wówczas uwzględnić w nim poczynione już z zakładowymi organizacjami związkowymi uzgodnienia.

Drugi przypadek, w którym pracodawca zobowiązany jest do wydania regulaminu pracy zdalnej to sytuacja, gdy nie działają u niego organizacje związkowe. Wówczas ustalenie treści regulaminu następuje po konsultacji pracodawcy z przedstawicielami pracowników, którzy zostali wyłonieni spośród wszystkich na podstawie przyjętej u pracodawcy praktyki.

Polecenie świadczenia pracy zdalnej oraz porozumienie z pracownikiem

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wykonywania pracy zdalnej bez zawarcia porozumienia ze związkowymi organizacjami zawodowymi oraz bez wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej. W takiej sytuacji konieczne jest aby zasady wykonywania tej nietypowej formy zatrudnienia były uwzględnione w poleceniu świadczenia pracy zdalnej wydawanym pracownikowi przez pracodawcę, bądź w zawartym oddzielnie między nimi porozumieniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praca zdalna: co musi zawierać treść porozumienia i regulaminu?

Elementy stanowiące treść regulaminu pracy zdalnej i porozumienia zbiorowego są takie same. Ustawodawca enumeratywnie wskazał na obligatoryjne kwestie, które powinny być poruszone w tych aktach, jednakże nie stanowią one katalogu zamkniętego:

określenie grupy bądź grup pracowników, których można dopuścić do wykonywania pracy zdalnej (nie mogą być to osoby, które pracą zdalną nie są objęte ze względu na zasady BHP)

zasady ustalania świadczeń pieniężnych dla pracownika w zamian za świadczoną pracę

zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, które pojawiły się po stronie pracownika podczas wykonywania swoich zadań

zasady w zakresie kontroli wykonywania pracy,

zasady BHP

zasady bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych

zasady porozumiewania się stron stosunku pracy

zasady potwierdzania obecności pracownika na jego stanowisku pracy

zasady związane z instalacją, aktualizacją oraz konserwacją oprogramowań i serwisu przekazanych pracownikowi narzędzi oraz urządzeń technicznych.

Zgodnie z art. 6633 § 2 k.p. zasad tych nie stosuje się do pracy zdalnej okazjonalnej.

Dodatkowo, jak wskazano powyżej, w sytuacji, gdy porozumienie zbiorowe lub regulamin nie są ustalane, powyższe kwestie powinny i tak zostać uzgodnione z pracownikiem w odrębnym porozumieniu bądź ustalone w poleceniu.

Autor: Natalia Filipska, Kancelaria Mentzezn