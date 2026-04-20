Kadry » Wiadomości » Ranking nowoczesnych programów kadrowo-płacowych z wsparciem technicznym

Ranking nowoczesnych programów kadrowo-płacowych z wsparciem technicznym

20 kwietnia 2026, 16:25
kadry, płace, oprogramowanie
Ranking nowoczesnych programów kadrowo-płacowych z wsparciem technicznym
W dobie zmieniających się przepisów prawa, rosnących wymagań dotyczących ochrony danych osobowych oraz wszechobecnej cyfryzacji, prowadzenie kadr i płac w tradycyjnym arkuszu kalkulacyjnym zaczyna przypominać próbę sterowania nowoczesnym odrzutowcem za pomocą drewnianego wiosła. Choć Excel jest narzędziem genialnym w swojej prostocie, w obszarze HR i Payroll staje się on tykającą bombą zegarową.

Dlaczego? Ponieważ każda ręczna zmiana formuły to ryzyko błędu, a każdy plik zapisany na dysku komputera to potencjalny wyciek wrażliwych danych płacowych.

Praca w chmurze to nie tylko „moda”, to przede wszystkim bezpieczeństwo i święty spokój. Programy online automatycznie aktualizują parametry podatkowe i składkowe – nie musisz śledzić każdej nowelizacji ustawy, by wiedzieć, czy progi podatkowe lub kwota wolna uległy zmianie. Co więcej, chmura daje dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie, co w dobie pracy hybrydowej i zdalnej jest absolutnym standardem. Zamiast przeszukiwać dziesiątki kart w arkuszu, masz przed sobą intuicyjny pulpit, który pilnuje terminów badań lekarskich, szkoleń BHP i kończących się umów. Przejście z Excela do dedykowanego systemu kadrowo-płacowego w chmurze to moment, w którym specjalista HR przestaje być „wklepywaczem danych”, a staje się realnym wsparciem dla biznesu.

Oto ranking 5 najlepszych programów kadrowo-płacowych w chmurze, które w 2026 roku pozwolą Ci zapomnieć o mozolnym rozliczaniu list płac.

1. 360 Kadry i Płace

Na pierwszym miejscu naszego rankingu znajduje się 360 Kadry i Płace. Jest to innowacyjny program płacowy online z automatycznymi aktualizacjami i łatwym wyliczeniem wynagrodzeń, który udowadnia, że zaawansowana technologia może być przyjazna dla użytkownika.

W 360 Kadry i Płace z niespotykaną lekkością dodasz dane pracowników, odnotujesz urlopy, choroby oraz różnego rodzaju potrącenia. To narzędzie, w którym procesy, które wcześniej zajmowały długie godziny, skrócono do kilku kliknięć. Dzięki niemu wyliczenie składek ZUS i zaliczek na PIT nie będzie Ci już spędzać snu z powiek – system czuwa nad poprawnością matematyczną i prawną każdego rozliczenia. Co niezwykle istotne, zespół stojący za tym rozwiązaniem kładzie ogromny nacisk na relację z klientem. Dział Wsparcia Technicznego jest po to, abyś był pewien, że wszystko działa sprawnie i bezbłędnie. To idealny wybór dla tych, którzy szukają nowoczesności połączonej z profesjonalną opieką.

2. Symfonia (Symfonia Cloud)

Symfonia to marka-ikona na polskim rynku oprogramowania dla biznesu. Ich rozwiązanie chmurowe to potężne narzędzie dedykowane firmom, które potrzebują najwyższego stopnia stabilności. Program doskonale radzi sobie z obsługą skomplikowanych struktur organizacyjnych i wielopoziomowych systemów wynagrodzeń. Symfonia słynie z tego, że najszybciej na rynku implementuje zmiany w przepisach, co daje użytkownikom poczucie ogromnego bezpieczeństwa prawnego. Jest to rozwiązanie dla organizacji, które od systemu kadrowego oczekują także rozbudowanej analityki i raportowania na potrzeby zarządu.

3. Comarch ERP Optima (Wersja Chmurowa)

Comarch od lat buduje ekosystem rozwiązań, które rosną wraz z firmą. Ich moduł kadrowo-płacowy dostępny w chmurze to solidny fundament dla każdego przedsiębiorstwa, które ceni sobie integrację. Wielką zaletą Optimy jest możliwość połączenia kadr z modułami finansowo-księgowymi, co pozwala na automatyczne księgowanie list płac. System oferuje również nowoczesny portal pracowniczy, w którym zatrudnieni mogą samodzielnie sprawdzać stan swojego urlopu czy pobierać paski płacowe, co znacznie odciąża dział kadr od powtarzalnych pytań.

4. enova365

enova365 to system, który od początku był projektowany z myślą o elastyczności. W wersji chmurowej pozwala na dostęp do danych z dowolnego urządzenia – komputera, tabletu czy telefonu. Program wyróżnia się mechanizmami workflow, które pozwalają na cyfryzację obiegu dokumentów. Możesz w nim zaprojektować własne ścieżki akceptacji wniosków urlopowych czy delegacji, co sprawia, że papierowe dokumenty odchodzą do lamusa. To doskonała propozycja dla firm, które mają specyficzne wymagania i potrzebują systemu, który dopasuje się do ich unikalnych procesów.

5. HRnest

Ranking zamyka HRnest, czyli rozwiązanie skupiające się na intuicyjności i szybkości wdrożenia. Choć jest nieco lżejszy od gigantów takich jak Symfonia, oferuje wszystkie niezbędne funkcje do sprawnego zarządzania kadrami i płacami w małych oraz średnich firmach. System świetnie radzi sobie z ewidencją czasu pracy i zarządzaniem nieobecnościami. Jest ceniony przede wszystkim przez firmy z sektora nowoczesnych usług i technologii, gdzie liczy się przejrzysty interfejs i możliwość błyskawicznego przeszkolenia zespołu z obsługi programu.

Podsumowanie – dlaczego warto postawić na zmiany?

Inwestycja w nowoczesny system taki jak 360 Kadry i Płace to nie tylko wydatek, to przede wszystkim oszczędność czasu i minimalizacja ryzyka. W 2026 roku ręczne przeliczanie list płac w Excelu jest obarczone zbyt dużym marginesem błędu, na który nowoczesna firma nie może sobie pozwolić. Wybierając program w chmurze, zyskujesz pewność, że Twoje dane są bezpieczne, Twoje rozliczenia z ZUS i US są poprawne, a Ty możesz skupić się na budowaniu zespołu, zamiast na walce z tabelkami.

Czy w Twojej firmie procesy kadrowe wymagają jeszcze usprawnienia, czy szukasz już tylko konkretnego rozwiązania do szybkiego wdrożenia?

Źródło: Artykuł sponsorowany
Kadry
Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?
22 kwi 2026

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
Jak skutecznie zawalczyć o podwyżkę?
22 kwi 2026

Każdy z nas chciałby godziwie zarabiać. Jednak co oznacza owa: "godziwość". Dla pracownika godziwość może być zgoła czymś innym niż dla pracodawcy. Dla jednej osoby godziwe będzie minimalne wynagrodzenie a dla drugiej już nie 4800 zł a 8000 zł. Sprawa jest bardzo indywidualna i zależna od stanowiska, kwalifikacji, doświadczenia, stażu pracy i wielu innych czynników. To ważny aspekt, bo najnowsze badania pokazują, że samoocena 3 na 4 Polaków zależy od wysokości wynagrodzenia. Jak zatem skutecznie zawalczyć o podwyżkę? Szczególnie w dobie zbliżającego się terminu implementacji dyrektywy o jawności płac.
Jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom? Firmy przestały traktować AI tylko jak nowinkę [WYWIAD]
22 kwi 2026

Wdrażanie sztucznej inteligencji to dziś nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim transformacji ról zawodowych i zarządzania ryzykiem prawnym. O tym, jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom, rozmawiamy z Moniką Droździak, Supply Chain & Logistic Director w Sodexo Polska, w oparciu o raport „Gotowość na AI 2026".

REKLAMA

Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
22 kwi 2026

Wielu zastanawia się czy zgodne z prawem jest zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego? Czy narusza to zasady współżycia społecznego i jest nadużyciem prawa podmiotowego? Rzeczywiście sprawa może wydawać się kontrowersyjna, ale judykatura wypowiada się dość jasno. Generalnie, ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne. W tym kontekście mówi się o nadmiernym uprzywilejowaniu płacowym pracownika. Ale co w takim razie z zasadą swobody umów? Temat jest niezwykle wielowątkowy.

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA [Rozporządzenie]
21 kwi 2026

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS zaczynają obowiązywać od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA. Rozporządzenie określa aktualne formularze w załącznikach. Czy w terminach kwietniowych i majowych składa się dokumenty według nowych wzorów?
Niesamowite, ilu pracowników nie otrzymuje wypłaty w terminie. Co można z tym zrobić?
21 kwi 2026

To niesamowite, że aż około 80% Polaków nie zawsze otrzymuje wynagrodzenia za pracę w terminie. Okazuje się, że najczęściej opóźnienia w wypłacie pensji występują w małych firmach. Co można z tym zrobić?
Co się dzieje w sprawie szybszego zatrudniania cudzoziemców? Pracodawcy mają problem z interpretacją nowych przepisów
22 kwi 2026

Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców w Polsce dotyczy tylko wybranych firm. Fast trucki za granicą mają na celu ułatwienie pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Czy Polska pójdzie za przykładem Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii? Co się dzieje w sprawie szybszego zatrudniania cudzoziemców? Pracodawcy mają problem z interpretacją nowych przepisów. Oto najnowsze informacje.

REKLAMA

Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
21 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej.
1 lipca wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
22 kwi 2026

W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.
