RAZEM i #ODWAŻNIE

Początek roku w Banku Pekao S.A. to nowy rozdział w rozwoju pracowników, którzy uzyskali możliwość doskonalenia swojej wiedzy na najwyższym poziomie.

Rozwój dopasowany do potrzeb pracownika

Pod koniec stycznia Bank Pekao S.A. udostępnił swoim pracownikom innowacyjną platformę edukacyjną LinkedIn Learning. Zyskali oni dostęp do szerokiej gamy szkoleń, które pozwalają rozwijać kompetencje zawodowe i zdobywać nowe umiejętności dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Udostępnione kursy umożliwiają nabywanie praktycznych umiejętności w sposób elastyczny i efektywny. W ramach LinkedIn Learning pracownicy Banku Pekao S.A. mogą wziąć udział w setkach szkoleń, które pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu m.in. zarządzania, technologii, rozwoju osobistego oraz komunikacji. Wiedza zdobyta na platformie jest praktyczna, co pozwala na szybkie wykorzystanie jej w wyzwaniach zawodowych. Szkolenia są stale dostępne, więc pracownicy mogą z nich korzystać w dogodnym dla siebie czasie. Wyróżnia je na rynku to, że mają zróżnicowaną długość (niektóre trwają nawet mniej niż godzinę), dzięki czemu można łatwiej znaleźć na nie czas. Co ciekawe, LinkedIn Learning posiada zaawansowanego asystenta AI, który zarekomenduje kursy dostosowane do zainteresowań, potrzeb zawodowych oraz oczekiwań pracowników. Podpowie także, jak oceniają dany materiał słuchacze, którzy już z niego skorzystali. Szczególnym atutem tej inicjatywy jest kadra szkoleniowa, która składa się z ekspertów i profesjonalistów z branży oraz uznanych instytucji edukacyjnych. – Platforma LinkedIn Learning to narzędzie, które pomoże pracownikom Banku Pekao rozwijać umiejętności, poszerzać wiedzę i być na bieżąco z nowymi trendami w branży. To także inwestycja w ich rozwój osobisty i zawodowy, która przyniesie korzyści nie tylko samym pracownikom, ale również organizacji. Dzięki temu wzrośnie ich efektywność i konkurencyjność, co pozytywnie wpłynie na całą firmę w obliczu zmieniającego się rynku pracy – mówi Bartosz Żukowski, dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji. – Umożliwienie pracownikom takiej formy doskonalenia zawodowego jest formą motywacji i pokazaniem, że pracodawca rozumie ich potrzeby samorozwoju – dodaje.

Dostęp do szkoleń na platformie to doskonała okazja, aby poszerzyć swoje umiejętności, ale także, by wyróżnić się na tle innych profesjonalistów w swojej branży. Nowo zdobyta wiedza może przyczynić się do awansu lub nowych wyzwań zawodowych.

Najlepszy pracodawca

Również w styczniu tego roku Bank Pekao S.A. ponownie uzyskał tytuł Top Employer. Posiadanie prestiżowego certyfikatu świadczy o zaangażowaniu organizacji w tworzenie lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR. – Otrzymanie certyfikatu Top Employer to dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy – szczególnie że już po raz 15 zostaliśmy docenieni za nasze działania w ramach budowania inspirującej kultury organizacyjnej. To przede wszystkim zasługa naszych pracowników, którzy każdego dnia #RAZEM i #ODWAŻNIE podejmują wyzwania wpływające na tworzenie wyjątkowego miejsca pracy. Udowadnia to, że Bank Pekao to nie tylko pracodawca, ale także przestrzeń do rozwoju i realizacji zawodowych celów – mówi Przemysław Stalica, dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich w Banku Pekao S.A. Wyróżnienie potwierdza, że Bank Pekao jest miejscem pracy, w którym można dokonywać realnych zmian pod kątem tworzenia inspirującego środowiska pracy, w myśl hasła „Ty też możesz coś zmienić”. Bank rokrocznie doceniany jest za swoje działania, zdobywając m.in. certyfikaty HR Najwyższa Jakość 2024 czy Friendly Workplace. To zasługa wielu aktywności podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym licznych inicjatyw mających wpływ na budowę angażującej i opartej na szacunku kultury organizacyjnej, rozwój pracowników, działań podejmowanych na rzecz ich zdrowia czy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.