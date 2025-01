PKD 2025: lista zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności [TABELA]

Zmiany w PKD od stycznia 2025 r. – przedsiębiorcy mają 2 lata na wdrożenie nowych przepisów. Katalog kodów został zmodyfikowany i rozszerzony o nowe rodzaje działalności. Artykuł zawiera listę nowych kodów PKD oraz klucze przejścia PKD 2027 na PKD 2025.

Kody PKD 2025

Kody PKD to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Służą usystematyzowaniu rodzajów działalności gospodarczych. Kody te służą także w celach statystycznych, ewidencyjnych oraz do rachunkowości. Przy rejestracji działalności należy podać kody PKD opisujące rodzaj wykonywanej działalności.

REKLAMA

Autopromocja

Zmiany w PKD 2025

Zmiany w PKD od stycznia 2025 roku wynikają z modyfikacji na poziomie Unii Europejskiej (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE czyli Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w UE). PKD to polski odpowiednik klasyfikacji NACE.

Poprzednia klasyfikacja funkcjonowała od 2007 r. Aktualna została dostosowana do współczesnych realiów rynkowych, technologicznych oraz społecznych. Co się zmienia w PKD? Przede wszystkim dodano nowe rodzaje działalności, których wcześniej nie było. Dotyczą np. gospodarki cyfrowej, cyrkulacyjnej, bio-gospodarki. Po drugie, doprecyzowano opisy branż. Powinno to ułatwić dobór właściwych kodów.

Wszystkie zmiany w PKD 2025 >>>

Od kiedy nowe kody PKD?

Nowe kody PKD obowiązują od 1 stycznia 2025 r. Zmiany dotyczą wszystkich rejestrów publicznych, REGON, KRS, CEIDG, BJS. Przedsiębiorcy mają jednak aż 2 lata na dostosowanie swoich kodów PKD do nowych wytycznych. Każda zmiana wpisu w CEIDG będzie wymagała dostosowania kodów PKD do nowej klasyfikacji. Natomiast ci, który rozpoczynają działalność po 1 stycznia 2025 r., korzystają już z nowej klasyfikacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdyby w ciągu 2 lat nie dokonano aktualizacji, system automatycznie przeklasyfikuje kody PKD 2007 na PKD 2025. GUS ustalił w tym celu klucze przejścia (powiązań), które można znaleźć w załączniku do rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Pobierz klucze przejścia PKD 2027 na PKD 2025 >>>

Zmiany w PKD będą miały znaczenie również w klasyfikacjach produktów - Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA) na poziomie UE i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Ważne Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem – https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/1936

PKD 2025 - zmiany, rozporządzenie gov.pl

PKD 2025 – LISTA

PKD 2025 - sprzedaż gov.pl

Pobierz kody PKD 2025 >>>

Polecamy: Niezbędnik kadrowo- płacowy 2025 - seria 12 poradników - pakiet STANDARD

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2025. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS