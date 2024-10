Transformacja ZUS: Nowa aplikacja dla przedsiębiorców, krótszy proces orzekania o niezdolności do pracy. Jakie zmiany czekają nas w przyszłości? W 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych obchodzi swoje 90-lecie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został powołany do życia rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego z 24 października 1934 r. Z okazji 90-lecia ZUS, zapytaliśmy o transformację i przyszłość Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie zmiany czekają nas w przyszłości?

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk wskazał, że jednym z wyzwań jakie widzi na najbliższe lata dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dostosowanie się do oczekiwań klientów w zakresie jakości obsługi klienta. Wchodzą młode pokolenia, które chcą być obsługiwani w formie zdalnej, elektronicznej, przez wideokonferencję, czy przez portal – wymieniał. Dodał, że ZUS wprowadza tego typu rozwiązania. Zaznaczy jednak, że wiąże się to z kolejnym wyzwaniem, dotyczącym cyberbezpieczeństwa oraz tego, jak w bezpieczny sposób wdrażać nowoczesne technologie.

Transformacja ZUS

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów ZUS Sławomir Wasielewski przekazał redakcji Infor.pl, że już w roku 1999 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął świadczyć usługi dla klientów w sposób elektroniczny. Dodał, że m.in. został uruchomiony program Płatnik, dzięki któremu przedsiębiorcy jako pierwsi mogli się rozliczać elektronicznie. Wtedy wówczas ZUS wydawał też certyfikaty dla przedsiębiorców, który właśnie były wykorzystywane do podpisywania tych dokumentów, które były wysyłane do zakładu – dodał Wasielewski. Wspomniał także, że w 2012 roku uruchomiona została Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS), którą miał przyjemność wdrażać w Zakładzie. To był kolejny kamień milowy, który pozwolił zakładowi wejść na kolejny poziom świadczenia usług w pełni elektronicznych i wszystkich usług, do jakich jest zobowiązany zakład – podkreślił. Odnosząc się do przyszłości ZUS, wskazał, że klienci oczekują coraz to nowszych rozwiązań. Właśnie pracujemy nad poprawą interfejsu użytkownika naszego portalu Chcemy, aby ten interfejs był bardziej przyjazny i intuicyjny - powiedział. Dodał, że ZUS rozpoczął współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki nad wyglądem nowego interfejsu. Będzie on dostosowany do tego, jak funkcjonują inne portale administracji publicznej. Zapewnimy takie kreatory, które pozwolą użytkownikom łatwiej korzystać z usług i z tych formularzy, które mamy na naszej stronie – przekazał.

Wasielewski zauważył również, że transformacja ZUS to także aplikacje mobilne. Pierwszą aplikację mobilną (mZUS) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił w 2022 roku. Dodał, że pierwotnie miała ona funkcjonalności związane ze świadczeniami rodzinnymi, a po tegorocznej aktualizacji ma już pełną funkcjonalność dla osoby ubezpieczonej. Można sobie sprawdzić, jakim się podlega ubezpieczeniom, kto jest płatnikiem składek, w jakiej wysokości, jest tam także kalkulator emerytalny – wymieniał Wasielewski. Dodał, że ta aplikacja na pewno będzie rozwijana. Wspomniał także, że w 2023 roku Zakład uruchomił aplikację mLekarz dedykowaną lekarzom, którzy wystawiają zwolnienia lekarskie. Poprzez aplikację można także skierować pacjenta na rehabilitację.

Nowa aplikacja dla przedsiębiorców

W najbliższym czasie planujemy również uruchomić aplikację dla naszych przedsiębiorców, płatników składek. W tej aplikacji będzie można zweryfikować stan rozliczeń z ZUS, złożyć wniosek o podstawowe zaświadczenia, chociażby zaświadczenie o niezaleganiu. Poprzez aplikację będziemy też przypominać przedsiębiorcom o terminach opłacania składek – zapowiedział. Dodał, że poprzez aplikację będzie można także opłacić składki przy pomocy płatności elektronicznych pay billing. Dopytywany o to, kiedy wejdzie aplikacja dla przedsiębiorców, odpowiedział, że dalej trwają prace nad aplikacją i że najprawdopodobniej wyjdzie w przyszłym roku.

Krótszy proces orzekania o niezdolności do pracy

Zapytany o wdrażanie sztucznej inteligencji do ZUS, powiedział, że Zakład widzi bardzo duży potencjał w sztucznej inteligencji oraz, że zapoznają się z jej możliwościami. Ogłosiliśmy na naszej stronie internetowej konkurs, gdzie podmioty, które mają właśnie takie rozwiązania, mogą do nas aplikować. My chcemy dowiedzieć się, co jest na rynku dostępne. Szukamy takich rozwiązań, które mają już wytrenowane algorytmy w konkretnych sprawach – dodał.

Wasielewski przekazał także, że sami sprawdzają możliwości techniczne niektórych modeli językowych AI w zakresie rozwiązań, w których widzą potencjał. Jako przykład podał proces orzekania o niezdolności do pracy. Mamy mało lekarzy orzeczników. Chcemy, żeby proces orzekania o niezdolności do pracy był krótszy. Są już rozwiązania na rynku, które analizują dokumentację medyczną. Pozwalają na tej podstawie ocenić uszczerbek na zdrowiu. Widzimy potencjał w takim rozwiązaniu - powiedział Wasielewski Zapewnił jednak, że lekarz dalej będzie obecny podczas procesu orzekania o niezdolności do pracy. W żadnym przypadku nie mówimy tutaj i nie chcemy mówić o zastąpieniu pracownika. Podchodzimy do tego w sposób taki bardzo ostrożny. Chcemy tylko wspierać pracowników w prostych czynnościach. Natomiast decyzję zawsze będzie podejmował człowiek – podkreślił Wasielewski. Powiedział także, że Zakład widzi potencjał w wykorzystaniu chatbotów i voicebotów we wspieraniu pracowników w przygotowywaniu odpowiedzi mailowych, czy we wstępnej analizie rozmów telefonicznych. Dodał, że ZUS ma duże call center, które rocznie obsługuje 3,6 miliona rozmów i 1200 zapytań przychodzących za pośrednictwem e-mail. Już w tej chwili ZUS testuje voiceboty i chatboty. Widzimy potencjał wspierania się tymi narzędziami po to, aby sprawniej obsługiwać naszych klientów, a w konsekwencji móc po prostu poświęcić im więcej czasu na pojedynczą sprawę – powiedział Wasielewski.