Wybierasz się do urzędu, ZUS-u , czy na pocztę w Wielki Piątek? Lepiej sprawdź, które placówki są czynne

Płatnicy składek są zobowiązani do przekazania do ZUS formularza ZUS ZSWA za 2023 r. Powinni to zrobić do 2 kwietnia 2024 r. Dokument ZUS ZSWA jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony (pracownik) wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.