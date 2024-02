Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Od 1 marca 2024 r. próg uprawniający do świadczenia wzrasta do 3415,50 zł

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do świadczenia wyrównawczego jeżeli pobierane przez nich świadczenia emerytalno-rentowe są niższe niż określona przepisami kwota. Obecnie próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego wynosi 3046,29 zł; 1 marca 2024 r. wzrośnie do 3415,50 zł.

Świadczenie wyrównawcze należy się osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Warunkiem przyznania świadczenia wyrównawczego jest to, że osoba uprawniona pobiera: emeryturę,

rentę inwalidzką,

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę rodzinną w kwocie niższej niż próg określony przepisami. Obecnie wysokość progu wynosi 3046,29 zł. 1 marca 2024 r. nastąpi jego wzrost do 3415,50 zł. Nową wysokość progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego ogłosił Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie opublikowanym w Monitorze Polskim.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji i osób represjonowanych

Świadczenie wyrównawcze począwszy od 1 marca 2024 r. będzie przysługiwać osobie uprawnionej w wysokości równej różnicy pomiędzy kwotą 3415,50 zł a kwotą pobieranej przez tę osobę emerytury lub renty.

Przykład Pan Jan pobiera emeryturę w wysokości 2000 zł brutto; ma przy tym potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej. Wobec tego panu Janowi od 1 marca 2024 r. będzie przysługiwać świadczenie wyrównawcze w wysokości 1415,50 zł.

Zgodnie z przepisami przez kwotę emerytury lub renty rozumie się wysokość pobieranej emerytury lub renty brutto lub sumę tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych. Nie bierze się jednak pod uwagę dodatku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.

Decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydają i świadczenia te wypłacają organy wypłacające osobie uprawnionej emeryturę lub rentę. Postępowanie w sprawie świadczenia wyrównawczego wszczynane jest na wniosek osoby uprawnionej.

Ważne Osoby uprawnione, które już otrzymują świadczenie wyrównawcze nie muszą składać żadnego wniosku w tej sprawie. Podwyżka świadczenia nastąpi z urzędu z dniem 1 marca 2024 r.

Działacze opozycji antykomunistycznej

Działacz opozycji antykomunistycznej to – zgodnie z ustawową definicją – jest osoba, która w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.



Do okresu 12 miesięcy, o którym mowa w powyższej definicji, nie wlicza się jednak okresów działalności w ramach niezależnego ruchu związkowego lub niezależnego ruchu studenckiego, prowadzonej w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 12 grudnia 1981 r.

Osoby represjonowane z powodów politycznych

Osoba represjonowana z powodów politycznych to w myśl ustawy osoba, która w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. podlegała represjom za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. Definicja ustawowa obejmuje w szczególności osoby przebywające w więzieniu lub ośrodku internowania (w czasie stanu wojennego), wcielone do wojska z powodów politycznych, poddane inwigilacji przez organy bezpieczeństwa PRL, pozbawione możliwości wykonywania zawodu, wyrzucone z pracy z powodów politycznych, relegowane z takich powodów ze szkoły bądź uczelni.

