1780,96 zł miesięcznie od 1 marca 2024 r. będą dostawać działacze opozycji antykomunistycznej

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych dostaną od początku marca 2024 r. podwyżkę miesięcznego świadczenia. Będzie ono wynosiło 1780,96 zł. To efekt podniesienia wysokości najniższej emerytury.

Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych przyznawane jest w wysokości równej najniższej emerytury. Świadczenie to przyznaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

1 marca 2024 r. wzrasta najniższa emerytura

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. – jak podało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej – wynosi 112,12%. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna, których wysokość wynosi aktualnie 1588,44 zł ulegną podwyższeniu, począwszy od 1 marca 2024 r. o wskaźnik waloryzacji. Dzięki temu najniższa emerytura od marca 2024 r. będzie wynosić 1780,96 zł.



Ustalenie nowej wysokości najniższej emerytury powoduje, że od 1 marca 2024 r. działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywać świadczenie pieniężne w wysokości 1780,96 zł brutto miesięcznie.



Podwyżka świadczenia nie wymaga przy tym zmiany decyzji Szefa USKiOR, na podstawie której świadczenie zostało przyznane osobie uprawnionej.

Działacze opozycji antykomunistycznej

Osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczenie pieniężnego są działacze opozycji antykomunistycznej. Zgodnie z definicją określoną przepisami ustawy działaczem opozycji antykomunistycznej jest jest osoba, która w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.



Do okresu 12 miesięcy, o którym mowa w powyższej definicji, nie wlicza się jednak okresów działalności w ramach niezależnego ruchu związkowego lub niezależnego ruchu studenckiego, prowadzonej w okresie od dnia 31 sierpnia 1980 r. do dnia 12 grudnia 1981 r.

Osoby represjonowane z powodów politycznych

Osoby represjonowane z powodów politycznych to w myśl ustawy osoby, które w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. podlegały represjom za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.



Definicja ustawowa obejmuje w szczególności osoby przebywające w więzieniu lub ośrodku internowania (w czasie stanu wojennego), wcielone do wojska z powodów politycznych, poddane inwigilacji przez organy bezpieczeństwa PRL, pozbawione możliwości wykonywania zawodu, wyrzucone z pracy z powodów politycznych, relegowane z takich powodów ze szkoły bądź uczelni.