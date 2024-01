Polska na trzecim miejscu w UE z najniższym bezrobociem. Według Eurostatu stopa bezrobocia w listopadzie 2023 r. wyniosła 2,8 proc

Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w listopadzie 2023 r. 2,8 proc. – takie dane podał Eurostat. Z tym wynikiem utrzymujemy się w czołówce krajów Unii z najniższym bezrobociu, zajmując trzecie miejsce, po Republice Czeskiej i Malcie.

Stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2023 roku wyniosła 2,8 proc. – podał europejski urząd statystyczny. To tyle samo co w październiku i o 0,2 p. proc. mniej niż we wrześniu. Bezrobocie w Unii Europejskiej wynosiło w tym okresie 5,9 proc., a w strefie euro – 6,4 proc. Najmniejszą stopę bezrobocia odnotowano w listopadzie w Czechach (2,4 proc.) i na Malcie (2,5 proc.). Polska znalazła się tym razem na trzecim miejscu.



Na tym samym poziomie w Polsce była zarówno stopa bezrobocia kobiet, jak i mężczyzn – podkreśla ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzieje się tak podczas gdy w UE kobiety statystycznie mają większe problemy ze znalezieniem pracy. Również stopa bezrobocia osób młodych była w Polsce niższa niż w krajach unijnych.

Według metodologii stosowanej w polskiej statystyce w listopadzie 2023 r. stopa bezrobocia wyniosła 5 proc. Bez pracy pozostawało na koniec tego miesiąca 774,8 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 5 proc. Bez pracy było prawie 775 tys. osób