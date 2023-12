Przeciętne wynagrodzenie wynosi 7670,19 zł brutto. W sektorze przedsiębiorstw pracuje prawie 6,5 miliona pracowników. GUS podał dane za listopad 2023

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w listopadzie 2023 r. 7670,19 zł zł brutto. To o 11,8% więcej niż rok wcześniej, i o 1,7% więcej niż w październiku 2023 r. Sektor przedsiębiorstw zatrudniał w listopadzie 6494 tys. osób – tyle samo co w październiku, o 0,2% mniej niż przed rokiem. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 r. wyniosło 7670,19 zł brutto. Najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w listopadzie 2023 r. podobnie jak w poprzednim miesiącu odnotowano w sekcji Górnictwo i wydobywanie (16688,36 zł), a najniższą w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia∆ (5444,54 zł).



Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw narastająco w okresie styczeń – listopad 2023 r. odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (12484,30 zł), a najniższe w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia∆ (5349,07 zł).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 r. wyniosło: bez wypłat nagród – 7670,12 zł ,

, łącznie z wypłatami z zysku – 7670,19 zł .

Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw

Wyszczególnienie 11 2023 01–11 2023 w liczbach

bezwzględnych 10 2023=

=100 11 2022=

=100 w liczbach bezwzględnych 01–11 2022=

=100 Przeciętne zatrudnienie w tys. etatów 6494,00 100,0 99,8 6522,20 100,4 Przeciętne wynagrodzenia ogółem (brutto) w zł 7670,19 101,7 111,8 7390,58 112,1 w tym bez wypłat

z zysku 7670,12 101,7 111,8 7389,39 112,1

Ważne Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 r. wzrosło nominalnie w stosunku do października 2023 r. o 1,7%. Wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych oraz nagród z okazji Dnia Górnika (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).



Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w sekcji Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆ (o 27,2%). Najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w listopadzie 2023 r. podobnie jak w ubiegłym miesiącu odnotowano w sekcji Górnictwo i wydobywanie (16688,36 zł), a najniższą w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia∆ (5444,54 zł).

W skali roku (listopad 2023 r. do listopada 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 11,8%.



Narastająco w okresie jedenastu miesięcy 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. nominalnie wzrosło o 12,1%. Wzrost wystąpił we wszystkich sekcjach PKD, wahał się od 7,3% w sekcji Budownictwo do 17,9% w sekcji Górnictwo i wydobywanie. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (12484,30 zł), a najniższe w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia∆ (5349,07 zł).

Ważne Ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w lipcu 2023 r. do 3600 zł, tj. o 19,6% względem 2022 r., kiedy to wynosiło 3010 zł (w 2022 r. wzrost o 7,5% względem 2021 r.), co miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw GUS

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało w listopadzie 2023 r. na podobnym poziomie do odnotowanego w październiku 2023 r. analogicznie jak w październiku 2023 r. względem września 2023 r.



Porównując listopad 2023 r. do listopada 2022 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,2%.



Przeciętne zatrudnienie podaje się po przeliczeniu wymiarów etatów osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty.

Sektor przedsiębiorstw Sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej, to znaczy, że dane dotyczą wybranych podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej. W związku z tym, badanie nie obejmuje, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Źródło danych GUS

