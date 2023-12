Rynek pracy: W listopadzie pracodawcy opublikowali 233 tys. ofert. To o 22 proc. mniej niż rok temu

233,1 tys. nowych ogłoszeń o pracę opublikowali pracodawcy w listopadzie 2023 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. To spadek o 22 proc. w stosunku do listopada 2022 r., kiedy pojawiło się 297,9 tys. ofert.

Zarazem jest to największy spadek rok do roku od niemal trzech lat – ostatni raz większy spadek (–23 proc.) zanotowano w styczniu 2021 roku – takie dane znajdziemy w opublikowanym w czwartek 14 grudnia 2023 r. raporcie firmy Grant Thoronton.



Raport został opracowany m.in. na podstawie ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element.

Po stabilizacji – spadek popytu na pracowników

Średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy spadła w listopadzie z –14 proc. do –19 proc. To najniższa trzymiesięczna średnia od czasów pandemii, a dokładnie od lutego 2021 roku. Po okresie stabilizowania się sytuacji na polskim rynku pracy w okresie od wiosny 2022 roku do lata 2023 roku, ponownie mierzymy się z wyraźną tendencją spadkową popytu na pracowników. Pogłębiający się spadek liczby ofert pracy może być odsuniętym w czasie efektem wysokich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej gospodarce (energii, transportu i pracy) – stwierdzono w raporcie.



Oceniono w nim, że pracodawcy długo unikali zwolnień, jednak utrzymujące się od ponad dwóch lat wysokie koszty zmuszają część firm do redukcji, m.in. właśnie z nowych rekrutacji.

Ofert pracy mniej w prawie całym 2023 r.

W raporcie wskazano też, że 233 tys. nowych ofert pracy, które opublikowano w listopadzie, jest kolejnym wynikiem poniżej ścieżek z 2022, 2021 i 2019 roku.



Od kwietnia ścieżka z liczbą ofert pracy za 2023 rok niemal zawsze znajdowała się poniżej analogicznej ścieżki z 2019, 2021 i 2022 roku. Wyjątek stanowił odczyt z maja 2023 roku, kiedy to liczba ofert delikatnie przebiła wynik z 2022 i 2021 roku.



We wrześniu 2023 r. liczba ofert pracy wyraźnie obniżyła się wobec ścieżek z poprzednich lat i utrzymuje taki stan do teraz. W listopadzie na portalach rekrutacyjnych zamieszczono 233 tys. ogłoszeń o pracę, co kształtuje ścieżkę o kilkadziesiąt tysięcy poniżej poziomów z analogicznego miesiąca w zeszłym roku (298 tys.), 2021 roku (308 tys.) i 2019 roku (267 tys.) – stwierdzono w raporcie.

Spadek oferty prac o tej porze roku jest normą

Dodano jednak, że spadek liczby ofert pracy w listopadzie względem października i września nie powinien szczególnie niepokoić, ponieważ o tej porze roku takie spadki są normą.



„Niepokojące może być jednak to, że w tym roku spadek zaczął kształtować się już od września. Już teraz ofert na rynku pracy jest znacznie mniej niż w tym samym okresie w poprzednich latach, a jeśli tendencja spadkowa utrzyma się w grudniu, to na koniec roku możemy doświadczyć rekordowo niskiej liczby nowych ogłoszeń o pracę, być może nawet niższej niż w grudniu pandemicznego roku 2020" – stwierdzono.