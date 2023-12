Wypadki przy pracy. Od stycznia do września 2023 r. było o 7,5% więcej poszkodowanych niż rok wcześniej

Ponad 45 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. To o 7,5% więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. Zwiększył się także z 2,99 do 3,22 wskaźnik wypadkowości, tj. liczba poszkodowanych na 1000 pracujących. 233 osoby zostały poszkodowane podczas pracy zdalnej. To wstępne dane, jakie podał Główny Urząd Statystyczny.

