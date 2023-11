Trybunał Konstytucyjny: Nadgodziny w Straży Granicznej niezgodne z Europejską Kartą Społeczną

Przepis ustawy o Straży Granicznej mówiący, że za przepracowane nadgodziny przyznawany jest czas wolny od służby „w tym samym wymiarze” jest niezgodny z Europejską Kartą Społeczną – orzekł we wtorek 28 listopada 2023 r. Trybunał Konstytucyjny.

Niezgodność – jak orzekł Trybunał – polega na tym, że przepis ten „nie przyznaje funkcjonariuszowi SG czasu wolnego w zwiększonym wymiarze za czas służby przekraczający normę” określoną w ustawie.

Służby mundurowe nie mogą być pokrzywdzone

„Sam fakt zatrudnienia w służbach mundurowych nie uzasadnia pozbawienia prawa do rekompensaty w zwiększonym wymiarze za służbę w czasie przekraczającym normy określone ustawowo” – podkreślił sędzia TK Piotr Pszczółkowski w uzasadnieniu wyroku.



Przepis będący przedmiotem wyroku Trybunału zaskarżył jeszcze w styczniu 2019 r. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Co prawda zaskarżony przepis został znowelizowany jeszcze w 2019 r., ale – jak wskazał w uzasadnieniu wtorkowego wyroku sędzia Pszczółkowski – „nowelizacja nie doprowadziła jednak do zmiany istoty rozwiązania prawnego kwestionowanego przez wnioskodawcę”.

Trybunał bada zgodność z umowami międzynarodowymi

Jednocześnie – jak przypomniał – do zadań TK należy także „orzekanie o zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi ratyfikowanymi za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie”. „Taki status ma właśnie Europejska Karta Społeczna” – zaznaczył.



Trybunał orzekł w składzie pięciu sędziów pod przewodnictwem sędziego Mariusza Muszyńskiego. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.



(PAP)