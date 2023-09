Grant na pracę zdalną. Ponad 10000 zł. Od nowego roku – prawie 13000 zł

Grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy oraz dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej dla młodych pracowników. Ile mają wynosić? Kiedy wejdą w życie?

Grant na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy ma być przyznawany w wysokości do 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę; obecnie jest to 10 800 zł, w 2024 r. będzie to 12 726 zł. Wysokość grantu na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej ma wynosić do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia; odpowiednio – 43 200 zł i 50 904 zł.

Ważne Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: do 31 grudnia 2023 r. – 3600 zł ,

od 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł ,

od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł.

Grant na pracę zdalną to propozycja Prawa i Sprawiedliwości zawarta w opublikowanym 9 września 2023 r. programie „Bezpieczna przyszłość Polaków”. Liczący 300 stron dokument składa się z 14 obszarów: ustrój, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie, reforma instytucjonalna UE, bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin i godna praca, mieszkalnictwo, zdrowie, profilaktyka i aktywność fizyczna, oświata i zasoby intelektualne młodego pokolenia, kultura, cyfryzacja, rozwój infrastrukturalny, woda, rolnictwo, energetyka i górnictwo. Program zakreśla perspektywę do 2031 r.

Grant na pracę zdalną

W zakresie rynku pracy zaproponowano stworzenie nowego, elastycznego grantu na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy (do wysokości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia) oraz grantu na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (do wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia).

„Grant będzie przyznawany pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat (aktualnie granicą jest 6 lat) lub bezrobotnego, sprawującego opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Grant otrzyma również pracodawca za zatrudnienie bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku grant będzie przysługiwał w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia. W obu sytuacjach pracodawca, który otrzymał grant, będzie musiał utrzymać zatrudnienie bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy” – poinformowano w programie PiS.

Dla młodych – dofinansowanie stanowiska pracy zdalnej

Pracodawca, zatrudniający osobę młodą, będzie mógł ponadto liczyć na dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej, co ma być zachętą do zatrudniania i aktywizacji osób młodych, m.in. z mniejszych miejscowości i wsi. Dofinansowanie będzie przyznawane pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia, albo osobie sprawującej opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Warunkiem przyznania dofinansowania będzie zadeklarowanie przez osobę zatrudnianą, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (głównie będą to małe miasteczka i wsie).

