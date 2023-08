Bezrobocie. Dane Eurostatu pokazują dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce

Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 2,7 proc. – podał Eurostat. Tym samym zajęliśmy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia – ex aequo z Czechami. Lepszą sytuację odnotowano tylko na Malcie.

Eurostat po raz kolejny potwierdził, że sytuacja na rynku pracy w Polsce ma się dobrze. Według najnowszych danych stopa bezrobocia w Polsce, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w czerwcu br. 2,7 proc., tyle samo co w maju br. i o 0,1 pkt proc. mniej niż w czerwcu 2022 r.

Bezrobocie poniżej unijnej średniej

Unijna średnia wyniosła w czerwcu br. 5,9 proc., a w strefie euro – 6,4 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca dane te nie uległy zmianie.

Bezrobocie w Polsce jest niezmiennie znacznie poniżej średniej unijnej, ale to nie wszystko. Z wynikiem 2,7 proc. w czerwcu br. zajęliśmy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższego poziomu bezrobocia – ex aequo z Czechami. Lepiej wypadła tylko Malta z wynikiem 2,6 proc. Mamy więc powody do dumy. To wszystko dowodzi skuteczności polityki rządu w obszarze rynku pracy – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Bezrobocie według danych GUS również optymistycznie

O dobrej sytuacji na rynku pracy świadczą również dane krajowe. Główny Urząd Statystyczny potwierdził prognozy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące stopy bezrobocia w czerwcu br., która wyniosła 5 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej.

Porównując poziom bezrobocia w końcu czerwca br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli tuż przed epidemią COVID-19, stopa bezrobocia rejestrowanego jest dzisiaj niższa o 0,5 pkt proc. – wskazuje minister Marlena Maląg.

